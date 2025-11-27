Demanda de oficinas en Latinoamérica crece 50 por ciento y Santiago registra su mejor semestre desde 2018

La consolidación de estos indicadores apunta a un ciclo de recuperación que deja atrás los efectos de la pandemia y abre paso a un nuevo periodo de inversión y ocupación corporativa en el país y el resto de América Latina.

La recuperación del mercado corporativo en Latinoamérica tomó fuerza durante el último año. Según el Informe del Mercado de Oficinas de América Latina 2025 elaborado por JLL, la demanda regional aumentó 50 por ciento entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, en un escenario marcado por la reactivación económica, la consolidación del trabajo híbrido y la preferencia por espacios de mayor calidad.

El repunte redujo la vacancia a niveles previos a la pandemia y estabilizó los valores de arriendo en los principales polos corporativos de la región. “Las oficinas recuperaron su protagonismo. Ahora deben dar el salto de calidad que requieren las compañías y sus colaboradores”, afirmó Guido Mosin, director de Research para Greater Latin America de JLL.

Santiago vive su semestre más activo en seis años

El estudio destacó el desempeño de Santiago, que alcanzó una absorción neta trimestral de 35.672 m², su mejor registro desde 2018. La vacancia bajó a 8,8 por ciento y las rentas de oficinas clase A subieron 3,5 por ciento, hasta ubicarse en USD 22,2/m²/mes.

Los submercados de Providencia y Santiago Centro concentraron 75 por ciento de la nueva demanda, lo que mostró un retorno sostenido hacia zonas consolidadas y con amplia oferta de transporte público. “La tendencia positiva se mantendrá gracias a la confianza empresarial y la mejora en las condiciones de ocupación”, señaló Alessandro Piffardi, Research Analyst de JLL Chile.

Panorama regional: señales de recuperación en los principales mercados

El informe también expuso avances en varias capitales de la región: