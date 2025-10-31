Corona es demandada por extrabajadores: Acusan “apropiación indebida” de parte de sus sueldos

La acción fue interpuesta por ocho exejecutivos de la tienda quienes acusan una retención de sus remuneraciones.

Corona fue demandada por un grupo de excolaboradores que apuntan a una presunta apropiación indebida de fondos que habrían sido descontados de sus remuneraciones.

Según la información de Diario Financiero, ocho exejecutivos de Multitiendas Corona interpusieron una querella criminal, patrocinada por el abogado Matías Berríos Fuchslocher.

Esto, en medio del proceso de liquidación que está viviendo la tienda de retail que cerró sus operaciones hace algunos meses.

En esta, aseguran que la empresa habría generado la retención de las reumeraciones en materia del impuesto único de segunda categoría entre noviembre de 2024 y junio de 2025, montos que no habrían sido pagados al Servicio de Impuestos Internos.

La querella apunta a que, a pesar que deberían haber facilitado los fondos al SII, los representantes de la empresa “decidieron destinar dichos fondos retenidos a solventar gastos de caja y liquidez interna”.

Los querellantes apuntan a que esto configuraría el delito de apropiación indebida por una “distracción dolosa” de los fondos.