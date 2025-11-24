COP 30: una década después del Acuerdo de París, el mundo enfrenta nuevos desafíos climáticos

La cumbre climática celebrada en Belém do Pará, Brasil, conmemoró los diez años del Acuerdo de París, marcando un punto de reflexión sobre los avances y retrocesos en la lucha global contra el cambio climático.

La trigésima Conferencia de las Partes (COP 30) se desarrolló en el corazón del Amazonas, considerado el pulmón verde del planeta. El evento reunió a líderes mundiales, científicos y representantes del sector privado con un objetivo común: revisar los compromisos asumidos hace una década y definir acciones concretas frente a la crisis climática.

A diez años del Acuerdo de París, los desafíos persisten. Aunque el compromiso inicial era claro —reducir las emisiones de carbono y evitar el aumento de la temperatura global—, la desinformación y los intereses asociados a los combustibles fósiles han frenado los avances esperados. La amenaza de incumplir las metas acordadas se cierne sobre un mundo que sigue debatiéndose entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, algunas industrias han logrado adaptarse e impulsar cambios significativos. En el sector alimentario, por ejemplo, se ha consolidado una tendencia hacia modelos productivos más responsables. El desafío se centra en garantizar una dieta equilibrada y en desarrollar una producción de proteína animal que sea sostenible, tanto para la salud humana como para la del planeta.

El compromiso empresarial se refleja en la búsqueda de procesos productivos que minimicen el impacto ambiental, promuevan relaciones duraderas con las comunidades locales y contribuyan al desarrollo económico de cada país. En el caso de la acuicultura, los esfuerzos apuntan a reducir la huella ecológica y fortalecer los vínculos sociales y económicos en torno a esta actividad.

Los consumidores también cumplen un rol clave en esta transformación. La demanda de productos con trazabilidad, certificaciones sostenibles y respeto por el medio ambiente ha impulsado a las empresas a mejorar sus estándares. Gobiernos, compañías y ciudadanos parecen coincidir en que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida para enfrentar un desafío global que no puede esperar.

