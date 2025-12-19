Contraloría tomó razón del acuerdo Codelco-SQM para explotación del litio, pero con alcances

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que el acuerdo entre estatal y Soquimich permitirá duplicar la producción de litio durante esta década.

Este viernes la Contraloría General de la República tomó razón de los contratos entre Corfo y Minera Tarar SpA, filial de Codelco, hito que despeja la última condición previa establecida en el acuerdo de asociación con SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama.

Y si bien las indicaciones aún deben ser resueltas por la estatal, el acuerdo cumple con todas las autorizaciones, revisiones y validaciones que exigen las distintas autoridades competentes chilenas y extranjeras.

Ahora quedan pasos legales y administrativos para finalmente materializar la fusión de las filiales de Codelco y SQM.

Desde Codelco destacaron, entre otras cosas, que la firma de los contrato entre Corfo y Minera Tarar fue posible luego del proceso de consulta indígena que lideró Corfo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó que esta era “una muy buena noticia para el país y el futuro de su desarrollo productivo”.

“Este es un acuerdo histórico que permite desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. En conjunto con otros elementos de la estrategia nacional del litio nos va permitir duplicar la producción del litio durante esta década. Nos permite, además, hacerlo con un menor impacto en el medioambiente, porque se van a desarrollar nuevas tecnologías que impliquen un menor impacto dada la misma o mayor extracción de litio”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, valoró el trabajo de Contraloría “dado que con este hito hemos completado todas las autorizaciones que este acuerdo de asociación debía obtener ante las múltiples autoridades nacionales e internacionales”.

“Este proceso, que ha convocado a un equipo enorme de profesionales ha sido largo, riguroso y exigente, y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto estratégico y de tan alto beneficio para Chile”, agregó Pacheco.