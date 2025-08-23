Con capacitaciones a emprendedores e iniciativas sustentables inauguran Fiesta de la Longaniza

En coordinación con la Municipalidad de Chillán y WOM, se premió a emprendedores del rubro. Los beneficiados recibirán capacitaciones y conectividad gratuita. Además, la compañía dispuso vasos reutilizables para reducir el uso de plásticos desechables durante los tres días de celebración y puntos limpios. Adicionalmente, WOM reforzó su servicio de conectividad para garantizar una red estable a los asistentes.

La Fiesta de la Longaniza de Chillán se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la Región del Ñuble y cada año convoca a miles de personas. En este contexto, en coordinación con la Municipalidad de Chillán, la Asociación Gremial de Productores de Longanizas y Cecinas y WOM, se reconoció con la “WOMganiza de Oro” a cinco destacados emprendedores del rubro, con el propósito de apoyar a los productores locales y fortalecer el emprendimiento regional.

Los ganadores, además de recibir el trofeo, accederán a un curso de capacitación en marketing digital y en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a sus negocios. El objetivo es fortalecer sus habilidades en redes sociales, ampliar su visibilidad y potenciar sus ventas más allá del evento. Asimismo, cada emprendedor será beneficiado con conectividad gratuita durante seis meses, incluyendo la entrega de cinco líneas especializadas en empresas por persona.

“Somos aliados comprometidos con el crecimiento de emprendedores apoyando el desarrollo de sus negocios mediante soluciones de conectividad, programas de capacitación y visibilidad a largo plazo. A lo largo del país, y en esta oportunidad en Chillán, nuestro objetivo es fomentar negocios sostenibles que impulsen la economía local y generen un impacto positivo en la comunidad”, señaló Rodrigo Baudrand, director de Nuevos Negocios de WOM Chile.

En el marco del evento que se extenderá hasta el domingo 24 en la Plaza de Armas de Chillán, la Municipalidad de Chillán y WOM firmaron un convenio de colaboración para implementar un plan integral durante la realización de esta celebración.

En este contexto, la compañía entregó 15 mil vasos reutilizables para reducir el uso de plásticos desechables durante los tres días de celebración, junto a la instalación de puntos limpios para facilitar la gestión responsable de los residuos. Asimismo, ante la alta afluencia de público, WOM reforzó su servicio de conectividad para garantizar una red estable y ofrecer una mejor experiencia a los asistentes a la Fiesta de la Longaniza.

Además, para dar énfasis en la comunidad cecinera y los emprendedores locales, la Fiesta de la Longaniza de Chillán tendrá un capítulo especial dentro de la serie documental“Chile, es más WOM que nunca”, una producción que pone en valor la historia, conecta la cultura y tradiciones a lo largo del país.