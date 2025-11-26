Combustibles: Precios de las bencinas se mantienen, pero el kerosene registra alza

Según informó la empresa estatal, no existe variación en el precio de las bencinas de 93 y 97 octanos.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante esta última semana de noviembre, los consumidores podrán notar cambios únicamente en el caso del kerosene.

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro

Diésel: $0,0 por litro

Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: $0,0 por litro

Kerosene: +$15,8 por litro

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es únicamente informativa, de acuerdo con lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).