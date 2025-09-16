Codelco y Anglo American firmaron acuerdo definitivo para implementar Plan Minero Conjunto en Los Bronces y Andina

La iniciativa "liberará una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años, una vez que se obtengan los permisos pertinentes, actualmente previstos para 2030".

Codelco y Anglo American firmaron el acuerdo definitivo para la implementación de un Plan Minero Conjunto en las operaciones de cobre Los Bronces y Andina.

Dicho plan había sido comprometido en el Memorando de Entendimiento anunciado en febrero de este año y aprobado por la unanimidad de ambos directorios.

Plan Minero Conjunto de Codelco y Anglo American

La iniciativa “liberará una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años, una vez que se obtengan los permisos pertinentes, actualmente previstos para 2030″.

Se estima que esta producción adicional de cobre, de aproximadamente 120.000 toneladas por año, sea repartida en partes iguales, con costos unitarios de casi 15% más bajos en comparación con las operaciones independientes y con un gasto de capital adicional mínimo.

El acuerdo generaría un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, que serán repartidos en formas iguales entre Codelco y Anglo American.

“La producción combinada de Los Bronces y Andina en 2024 se ubicaría entre las 10 principales minas de cobre a nivel mundial, y si se ajusta por las 120.000 toneladas adicionales por año que se esperan del Plan Minero Conjunto, se posicionaría entre las 5 primeras”, señalaron.

Y añadieron que “este cambio significativo es posible gracias a la coordinación en la explotación de dos recursos adyacentes, aprovechando la capacidad instalada de planta e infraestructura existente. Esta alianza representa un desarrollo transformador para la industria global del cobre, y posiciona a las partes como un referente en innovación, eficiencia y sostenibilidad en las operaciones mineras”.

El acuerdo, además, está sujeto a algunas condiciones, como las aprobaciones en materia de competencia y regulación, “mientras el Plan Minero Conjunto está sujeto a la obtención de los permisos medioambientales y sectoriales correspondientes. Las partes iniciarán un periodo de preparación para integrar los flujos de trabajo, alinear el modelo operacional y nombrar a los ejecutivos claves de la nueva empresa operadora. Como parte de los próximos pasos, también comenzarán a diseñar los permisos medioambientales para su presentación”.

En concreto, se creará una nueva empresa operadora que será de propiedad conjunta y control compartido entre Anglo American y Codelco, la cual coordinará la ejecución del Plan Minero Conjunto y “optimizará la capacidad de procesamiento entre Los Bronces y Andina”.

“La producción de cobre y los beneficios económicos generados bajo el Plan —así como los costos y responsabilidades asociados— se compartirán equitativamente entre ambas empresas. Cada parte conservará la propiedad total de sus respectivos activos (incluidas las concesiones mineras, plantas e infraestructura auxiliar) y continuará explotando sus concesiones por separado”.

Asimismo, Codelco y Anglo American “mantendrán la flexibilidad para desarrollar proyectos independientes durante la vigencia del Plan Minero Conjunto, incluyendo el avance de recursos subterráneos, de manera coordinada y adecuada”.

El CEO del Grupo Anglo American, Duncan Wanblad, comentó que “estamos muy satisfechos de cerrar este acuerdo histórico con Codelco, que marca el inicio de una nueva etapa para Los Bronces y Andina, dos activos de cobre, excepcionales”.

“Expreso mi sincero agradecimiento a nuestros socios en Anglo American Sur – Mitsubishi y Mitsui – sin cuyo apoyo esto no habría sido posible. El destacado trabajo de nuestros equipos refuerza nuestra confianza en el Plan Minero Conjunto y en el valor adicional esperado de más de 5 mil millones de dólares antes de impuestos para Anglo American Sur y Codelco. Juntos estamos liberando todo el potencial de valor de estos activos vecinos y de una de las principales dotaciones de recursos de cobre del mundo, en beneficio de todos los grupos de interés y, por supuesto, de Chile”, agregó.

Mientras que el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, señaló que “somos empresas confiables y cumplimos los compromisos adquiridos. En solo ocho meses, plasmamos en un documento final el Plan Minero Conjunto que anunciamos en febrero”.

Pacheco valoró que durante el proceso “se haya escuchado la voz de los trabajadores, así como el intenso trabajo, las grandes capacidades y el enorme profesionalismo de nuestros equipos, que lograron conciliar un acuerdo esperado durante años”.

“Ahora podremos maximizar el potencial del distrito minero Andina-Los Bronces, sin grandes inversiones y con un retorno muchísimo mayor. Esta colaboración para una minería sostenible nos permitirá, además, satisfacer la urgente necesidad de más minerales críticos para la transición energética, en un mundo en el que, hasta ahora, la producción de cobre está estancada”, señaló.