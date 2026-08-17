Cobre sorprende con nuevo máximo histórico y supera los US$ 6,7 la libra por escasez del metal

El precio del cobre alcanzó este lunes un nuevo máximo histórico, luego de que el contado cerrara en US$ 6,73 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La cifra representa un alza de 2,10% respecto del cierre del viernes de la semana pasada.

En dólares por tonelada métrica, el metal cerró en US$ 14.850. El contrato a futuro a tres meses, en tanto, se ubicó en US$ 6,493 por libra, con un alza de 1,28%.

Según cifras de Cochilco, el precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se sitúa en US$ 6,00 por libra, lo que equivale a un incremento de 39,39% respecto del mismo período del año anterior. El promedio del mes a la fecha, por su parte, alcanza US$ 6,50 por libra.

Escasez de metal, demanda china más débil y dólar más barato explican el alza

Desde Cochilco explicaron que el alza responde a la escasez de metal disponible en la Bolsa de Metales de Londres, un fenómeno que se vio amplificado por el cierre de posiciones previo a la liquidación mensual de contratos.

A esto se sumaron una demanda china más débil y un dólar más barato a nivel internacional.

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres totalizaron 207.825 toneladas métricas al cierre de este lunes, con un aumento de 2.850 toneladas respecto de la jornada anterior, equivalente a una variación de 1,39%.

En contraste, los inventarios en la Bolsa de Shanghai Future Exchange (SHFE) cayeron 385 toneladas métricas, una baja de 0,55%.

COMEX cotiza el cobre hasta US$ 6,93 para contratos de 2027

En la Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX), el cobre de alta pureza (High Grade Copper) cerró en US$ 6,60 por libra para el contrato con entrega en agosto, mientras que los contratos con vencimiento en noviembre, enero y julio de 2027 se ubicaron en US$ 6,68, US$ 6,74 y US$ 6,93 por libra, respectivamente.

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el aluminio cerró en US$ 3.272 por tonelada (+0,74%), el níquel en US$ 16.670 (+0,57%) y el estaño en US$ 56.225 (+0,27%), mientras que el zinc retrocedió 0,52%, hasta US$ 3.855 por tonelada.

El carbonato de litio, por su parte, se cotizó en US$ 19,75 por kilogramo al 11 de agosto.