Cobre se mantiene sobre los US$ 6,4 la libra pese a nuevo aumento de inventarios en Londres

El precio del cobre retrocedió 0,07% este jueves y cerró en US$ 6,43 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En dólares por tonelada métrica, el contado cerró en US$ 14.170. El contrato a futuro a tres meses avanzó 0,58% y se ubicó en US$ 6,34 por libra.

Inventarios de Londres suben por segundo día consecutivo

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres volvieron a subir este jueves, hasta 239.925 toneladas métricas, un incremento de 3.950 toneladas respecto de la jornada anterior, equivalente a 1,67%.

En la Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX), el cobre de alta pureza (High Grade Copper) cerró en US$ 6,49 por libra para el contrato con entrega en agosto, mientras que los contratos con vencimiento en noviembre, enero y julio de 2027 se ubicaron en US$ 6,56, US$ 6,63 y US$ 6,81 por libra, respectivamente.

En la Bolsa de Shanghái Future Exchange (SHFE), los cátodos de cobre para entrega en septiembre de 2026 se cotizaron en US$ 7,23 por libra, con una tendencia decreciente hacia los contratos de plazo más largo, hasta US$ 7,14 por libra para agosto de 2027.

Promedio anual se ubica en US$ 6,01 por libra, un alza de 39,55%

El precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se ubica en US$ 6,01 por libra, un alza de 39,55% respecto de igual período del año anterior, de acuerdo con las cifras de la comisión.

Por su parte, el promedio del mes a la fecha se ubica en US$ 6,49 por libra, por sobre los US$ 6,13 por libra del mes anterior.

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el zinc fue el que más subió, con un alza de 3,08% hasta US$ 3.865,5 por tonelada. El plomo avanzó 1,15% y el estaño subió 0,87%, mientras que el aluminio retrocedió 0,30% y el níquel cayó 0,18%.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 19,75 por kilogramo al 18 de agosto, sin variación respecto del reporte anterior.