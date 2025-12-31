Cobre apunta a su mayor alza anual en 16 años y lidera entre los metales básicos

El metal rojo se encamina a cerrar el año con ganancias superiores al 42%, impulsado por expectativas de mayor demanda ligada a la inteligencia artificial y la transición energética.

El cobre se apresta a cerrar el año con su mayor alza anual en 16 años y a consolidarse como el metal básico de mejor desempeño, en un escenario marcado por preocupaciones sobre la oferta y expectativas de una mayor demanda asociada a la inteligencia artificial y la transición energética.

Si bien el precio mostró una leve corrección en la apertura de este miércoles, el balance anual mantiene al metal rojo con un avance que supera con holgura el 40%.

Corrección diaria, pero balance anual récord

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,49% durante la mañana en Reino Unido, cotizando en US$ 12.497 por tonelada métrica, equivalentes a US$ 5,66 por libra.

Pese a ese retroceso puntual, el metal se disponía a finalizar el año con una ganancia superior al 42%, lo que representa su mejor desempeño anual desde 2009.

En Asia, el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un alza de 0,84%, ubicándose en 98.240 yuanes por tonelada, equivalentes a US$ 14.057,78.

En lo que va del año, el contrato acumula una subida de 33,27%, un comportamiento positivo también en el mercado chino.