CMF multa con UF 200 a Principal AGF por filtración de cartolas de clientes y venta de fondo extranjero no inscrito

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Principal Asset Management Administradora General de Fondos S.A. con una multa de 200 UF, a través de la Resolución Exenta N° 10.995 del 2 de octubre de 2026, dada a conocer este 15 de octubre.

La sanción responde a dos infracciones distintas detectadas por el regulador: la exposición en internet de cartolas de clientes durante un año y medio y la comercialización de cuotas de un fondo extranjero que no estaba inscrito ante la CMF.

Cartolas de 44 clientes estuvieron expuestas en internet

La primera infracción consiste en la exposición pública en internet de 46 cartolas de movimientos pertenecientes a 44 partícipes de los fondos “Principal Real Estate USA” y “Principal Digital Real Estate USA”, correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2023.

Las cartolas estuvieron accesibles entre el 21 de noviembre de 2023 y el 7 de mayo de 2025, y la CMF determinó que 29 de ellas fueron efectivamente accedidas, sin poder establecer por quién.

El origen fue el uso de un repositorio expuesto a internet durante una carga de archivos al sitio web de la administradora, que no se enteró del incidente hasta recibir un reclamo de un cliente, casi un año y medio después. Ese mismo día retiró los documentos.

La CMF constató además que, a la fecha de los hechos, Principal AGF no contaba con procedimientos para controlar este tipo de riesgo, ya que el protocolo “Carga de Contenido en el Sitio Web Público” recién se implementó el 7 de abril de 2025.

Comercializó fondo extranjero no inscrito por US$ 3,4 millones

La segunda infracción ocurrió entre el 17 de diciembre de 2024 y el 3 de septiembre de 2025, período en que la administradora comercializó a 127 clientes cuotas del fondo “BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund A2”, que no estaba inscrito en el Registro de Valores Extranjeros de la CMF, por un monto cercano a los US$ 3.420.135.

La compañía explicó el error por una confusión con otro fondo de nombre e ISIN similar que sí se encontraba inscrito, el “BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Serie A2”.

En los documentos figuraba el nombre del fondo correcto, pero toda la información sustantiva, como la política de inversión, la cartera y la rentabilidad, correspondía en realidad al fondo no inscrito.

Este segundo cargo fue autodenunciado por la propia Principal AGF ante la CMF el 8 de septiembre de 2025, junto con un paquete de medidas correctivas que incluyó el bloqueo de nuevos aportes, la posterior inscripción del valor, la comunicación a los clientes afectados y la implementación de un nuevo proceso de validación.

Sin embargo, la CMF resolvió que la administradora no cumplía los requisitos para acceder al beneficio de reducción de hasta un 80% de la multa que contempla el artículo 58 del DL N°3.538, tanto porque no siguió el procedimiento formal establecido para solicitarlo como porque ya había sido sancionada antes, en julio de 2023, con una multa de UF 1.000 por otra infracción a la Ley Única de Fondos.

CMF rechazó los descargos de Principal AGF

En su defensa, Principal AGF argumentó que ambos hechos correspondían a “defectos operacionales” aislados y ya corregidos, que no hubo dolo ni negligencia grave de su parte y que no existen antecedentes de un beneficio económico obtenido con las infracciones.

La CMF rechazó todos los descargos y recalcó que la adopción de medidas correctivas posteriores no borra la verificación de la infracción, aunque sí puede ponderarse al momento de fijar el monto de la sanción.

Entre los factores que la Comisión consideró a favor de la administradora están la ausencia de un beneficio económico directo, que no se registraron reclamos adicionales de inversionistas y que la empresa corrigió sus procesos tras detectar ambos problemas.

En contra pesaron la extensión del período en que estuvo expuesta la información de los clientes y la sanción previa de 2023. Según sus estados financieros a junio de 2026, Principal AGF cuenta con un patrimonio cercano a los US$ 13 millones.