CMF aplica multa de casi $100 millones a Banco Santander por entregar información incorrecta

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió que la compañía bancaria incumplió con la entrega de una medición de sensibilidad al valor económico (delta EVE) menor a la que le correspondía.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo sancionó al Banco Santander con una multa de UF 2.500 por infringir la normativa vigente.

Según detalló el organismo, la sanción se debe al incumplimiento del capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN).

De acuerdo con la resolución N.º 1.863, entre abril de 2023 y enero de 2025 la entidad bancaria reportó en el archivo normativo R13, correspondiente al “Riesgo de mercado del libro de banca (RMLB)”, una medición de sensibilidad al valor económico (delta EVE) inferior a la que efectivamente le correspondía.

La CMF sostuvo que esta situación evidenció debilidades en los controles internos que el banco debía mantener para asegurar el cumplimiento normativo, lo que impidió que el problema fuera detectado y corregido de manera oportuna. Como consecuencia, se remitió información inexacta al regulador.

Finalmente, el organismo aclaró que Banco Santander contaba con “holguras suficientes respecto de las exigencias mínimas regulatorias en materia de requerimientos patrimoniales”. Por ello, no fue necesario realizar un nuevo aporte de capital, bastando una reasignación de los componentes del patrimonio efectivo.