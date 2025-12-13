CMF alerta por plataformas no reguladas que ofrecen servicios de inversión: Revisa el listado aquí

La institución aconsejó a las personas a que antes de llevar a cabo una inversión, busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó por entidades y plataformas no reguladas que ofrecen servicios de inversión.

Estas entidades no se encuentran registradas en la CMF y no tienen autorización legal para prestar servicios regulados, lo que significa que la Comisión “no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras”.

La institución recordó que en su sitio web se encuentra disponible un apartado para “verificar si una empresa o persona que ofrece productos financieros es fiscalizada por al CMF, revisar las alertas levantadas por la CMF y otros regulares extranjeros sobre entidades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de las personas, sean inversionistas asegurados y/o clientes financieros”.

Se trata de las siguientes entidades:

Crypto Secure Markets y Crypto Inversiones T&L SpA; que funcionan en el sitio web https://crypto-web.ltd/#/home.

Apollo Global Management (imitadora); Ruby Point SpA; Innotek SpA, Sukubel SpA, e Inversiones Smart Premium SpA; que operan a través del uso de redes sociales y utilizan las aplicaciones Apollo Inv, disponible en https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gonative.android.zkxlxy, y NTRTCVIP, cuyo enlace es enviado por medio de aplicaciones de mensajería.

BakktCL y ANAK SpA, que funcionan en el sitio web www.bakktcl.com.

EVOSTOCK Ltd.; que funciona en el sitio web https://www.evostock.com/es/

FIRME CUENTIX; que funciona en los sitios web https://firme-cuentix.com; https://www.firmecuentix.net; https://firme-cuentix-app.com.

ELDROS LUTHARIS; que funciona en el sitio web https://eldros-lutharis.com

NOBLEZA INVEXOR; que funciona en el sitio web https://nobleza-invexor.com

MONTORO FUNDEX; que funciona en el sitio web https://montoro-fundex.com

ANDES FUNDEX; que funciona en el sitio web https://andes-fundex.com

PRÉCIS BITDEX; que funciona en el sitio web https://precis-bitdex.com

ROCK PROFITTIDE; que funciona en el sitio web https://rockprofittide.com

ALGOBI y DXA SEYCHELLES LIMITED; que funcionan en el sitio web https://www.algobi.com/es/

La CMF recomendó a la población a que antes de llevar a cabo una inversión, busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir.

En esa línea, aconsejó realizar las siguientes acciones para evitar fraudes: