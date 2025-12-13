CMF alerta por plataformas no reguladas que ofrecen servicios de inversión: Revisa el listado aquí
Por CNN Chile
13.12.2025 / 13:58
La institución aconsejó a las personas a que antes de llevar a cabo una inversión, busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó por entidades y plataformas no reguladas que ofrecen servicios de inversión.
Estas entidades no se encuentran registradas en la CMF y no tienen autorización legal para prestar servicios regulados, lo que significa que la Comisión “no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras”.
La institución recordó que en su sitio web se encuentra disponible un apartado para “verificar si una empresa o persona que ofrece productos financieros es fiscalizada por al CMF, revisar las alertas levantadas por la CMF y otros regulares extranjeros sobre entidades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de las personas, sean inversionistas asegurados y/o clientes financieros”.
Se trata de las siguientes entidades:
- Crypto Secure Markets y Crypto Inversiones T&L SpA; que funcionan en el sitio web https://crypto-web.ltd/#/home.
- Apollo Global Management (imitadora); Ruby Point SpA; Innotek SpA, Sukubel SpA, e Inversiones Smart Premium SpA; que operan a través del uso de redes sociales y utilizan las aplicaciones Apollo Inv, disponible en https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gonative.android.zkxlxy, y NTRTCVIP, cuyo enlace es enviado por medio de aplicaciones de mensajería.
- BakktCL y ANAK SpA, que funcionan en el sitio web www.bakktcl.com.
- EVOSTOCK Ltd.; que funciona en el sitio web https://www.evostock.com/es/
- FIRME CUENTIX; que funciona en los sitios web https://firme-cuentix.com; https://www.firmecuentix.net; https://firme-cuentix-app.com.
- ELDROS LUTHARIS; que funciona en el sitio web https://eldros-lutharis.com
- NOBLEZA INVEXOR; que funciona en el sitio web https://nobleza-invexor.com
- MONTORO FUNDEX; que funciona en el sitio web https://montoro-fundex.com
- ANDES FUNDEX; que funciona en el sitio web https://andes-fundex.com
- PRÉCIS BITDEX; que funciona en el sitio web https://precis-bitdex.com
- ROCK PROFITTIDE; que funciona en el sitio web https://rockprofittide.com
- ALGOBI y DXA SEYCHELLES LIMITED; que funcionan en el sitio web https://www.algobi.com/es/
La CMF recomendó a la población a que antes de llevar a cabo una inversión, busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir.
En esa línea, aconsejó realizar las siguientes acciones para evitar fraudes:
- Consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile, si está siendo supervisada por la CMF, y qué personas son responsables de su administración
- Utilizar los buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad. Por ejemplo, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y de los productos que están considerando para su inversión