CMF advierte sobre aplicaciones que ofrecen créditos y usan técnicas extorsivas para su cobro

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a los usuarios y al público en general sobre dos aplicaciones no reguladas por el organismo que ofrecen créditos y que, para su cobro, utilizarían técnicas extorsivas, además de presentar indicios de cobros usureros.
Se trata de “App Micro Crédito” y “App Tesoro Cash”, ambas disponibles para descarga en Google Play y a través de portales web.
La CMF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de estas aplicaciones.
El organismo recordó que, en su sitio web de Alerta Ciudadana, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF.
Además, se pueden revisar las alertas emitidas tanto por la CMF como por otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas, y acceder a otros consejos para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.
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