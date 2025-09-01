Cinco Isapres tendrán alza en el valor de sus planes de salud a partir de septiembre: ¿De cuánto es el aumento?

"Hay que recordar que esta alza se aplica a una parte del precio total que uno paga, que es el precio base, y por lo tanto el 3,7% no se va a ver reflejado completamente en ese precio final", explicó el superintendente de Salud, Víctor Torres.

A partir de septiembre, cinco Isapres tendrán un aumento en el precio de sus planes de salud, debido a la Adecuación Precio Base (APB) de 2025.

Se trata de las aseguradoras Colmena (3,7%), Cruz Blanca (3,7%), Banmédica (3,7%), Consalud (3,6%), y Esencial (3,7%,), mientras que Nueva Masvida y Vida Tres no tendrán modificaciones. Cabe recordar que el alza máxima permitida es de 3,7%.

Nueva Masvida, esta “no cumple con los porcentajes mínimos del Examen de Medicina Preventiva exigidos en la normativa para adecuar sus precios y, además, su variación de costos operacionales fue negativa (-0,3%), por lo que no puede alzar el precio base”. En el caso de Vida Tres, sus porcentajes de variación de costos operacionales verificados por la Superintendencia de Salud fueron negativos, arrojando -0,2%.

De acuerdo a la Superintendencia de Salud, las estimaciones preliminares apuntan a que, en promedio, los cotizantes deberán pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, señaló que “como es sabido, la ley faculta a las Isapres para poder alzar sus precios bases todos los años”.

Y que la Superintendencia -en la misma potestad legal- calcula el ICSA, el cual “corresponde al techo máximo de alza que puedan tener, pero además realiza una verificación por cada una de ellas. Del resultado de este año hay dos Isapres, Nueva Más Vida y también Vida Tres, que no alzarán sus precios”.

Mientras que el resto lo hará en un máximo de 3,7%, que es lo que establece el indicador.

“Hay que recordar que esta alza se aplica a una parte del precio total que uno paga, que es el precio base, y por lo tanto el 3,7% no se va a ver reflejado completamente en ese precio final”, recalcó la autoridad.

También explicó que a partir de la ley de reajuste del sector público 2024, “el proceso del año pasado se adelantó al mes de marzo y también allí se consideró retrasar el cobro del año 2025 para el mes de septiembre”.

Debido a ello, recién comenzará a operar a partir de este mes -septiembre- “como corresponde entonces anualmente, para luego desde el 2026 volver al mes de junio de cada año”.

Usuarios pueden reclamar en las siguientes situaciones: