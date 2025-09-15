China investigará nuevamente a Nvidia tras descubrir que el gigante estadounidense de chips violó la ley antimonopolio

La decisión de continuar las investigaciones después de la indagatoria original, iniciada en diciembre, se produce mientras los dos países celebran su cuarta ronda de conversaciones comerciales en Madrid.

(CNN) — China llevará a cabo una nueva investigación sobre Nvidia después de que una investigación preliminar descubriera que el gigante estadounidense de chips había violado la ley antimonopolio de China, dijo este lunes el regulador del mercado chino.

Nvidia fabrica procesadores que impulsan la inteligencia artificial, que tanto China como Estados Unidos consideran crucial para la seguridad nacional.

La decisión de continuar las investigaciones después de la indagatoria original, iniciada en diciembre, se produce mientras los dos países celebran su cuarta ronda de conversaciones comerciales en Madrid.

Nvidia violó los términos de la aprobación condicional del regulador para la adquisición del diseñador israelí de chips Mellanox Technologies, según informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China en un comunicado, sin proporcionar más detalles. China aprobó la adquisición en 2020.

Las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron un 2,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado después del anuncio.

A principios de este año, Nvidia y AMD acordaron pagar al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por la venta de semiconductores a China a cambio de licencias para exportar su tecnología allí.

El acuerdo podría ayudar a la administración Trump a mantener el dominio estadounidense en inteligencia artificial, a la vez que asegura un acuerdo comercial crucial con China. También podría otorgar a la Casa Blanca miles de millones de dólares para gastarlos como desee.

En abril, la Casa Blanca bloqueó la exportación de ciertos chips de IA a China, incluyendo los chips H20 de Nvidia y los chips MI308 de AMD. El acuerdo sin precedentes con la administración Trump permite a las empresas obtener licencias de exportación para reanudar las ventas de dichos chips en China, según declaró un funcionario estadounidense a CNN.

Nvidia lanzó el chip H20 el año pasado como una forma de mantener el acceso al mercado chino, que representó el 13% de las ventas de la compañía en 2024, frente a los controles de exportación estadounidenses impuestos por la administración Biden.

Pero se cree ampliamente que los chips contribuyeron a DeepSeek, un modelo avanzado de IA chino que sacudió a Silicon Valley cuando se lanzó a principios de este año, generando preocupaciones de que China estaba más avanzada en IA de lo que se creía anteriormente.

Olesya Dmitracova, Simone McCarthy, Clare Duffy, Phil Mattingly y Lisa Eadicicco contribuyeron a esta historia, que está en desarrollo y se actualizará.