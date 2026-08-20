Chile y China firman acuerdo para facilitar exportaciones de fruta fresca al gigante asiático

El Ministerio de Agricultura chileno y la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) firmaron un Memorándum de Entendimiento que establece requisitos fitosanitarios complementarios para la exportación de frutas frescas chilenas al mercado chino.

De acuerdo a las autoridades nacionales, este acuerdo permitirá, entre otros aspectos, facilitar los envíos, mejorar la eficiencia del proceso exportador y tener mejores condiciones operativas ad portas de la próxima temporada de exportación de fruta chilena a China.

Este tratado, además, entregará nuevas alternativas para la operación exportadora ante situaciones relativas a áreas cuarentenadas por la mosca del Mediterráneo, “manteniendo los estándares de seguridad fitosanitaria requeridos por ambos países”.

Cabe señalar que la suscripción del memorándum ocurrió en medio de la gira por Asia del subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, la cual incluye actividades en China, Vietnam e Indonesia entre el 20 y el 28 de agosto.

Venezian señaló que se reunió con autoridades de Aduanas de China, quienes “manejan la información y facilitan la internación de productos nacionales a ese país”.

Posteriormente, “logramos firmar un acuerdo que flexibiliza y agiliza los procesos de exportación y los tratamientos de frío de nuestra fruta de Chile a China, así como también las condiciones para las áreas que actualmente se encuentran bajo ciertas restricciones, las cuales serán analizadas durante los próximos meses”, sostuvo.

Estos mecanismos, continuó diciendo la autoridad, facilitan al sector exportador chileno “llegar de mejor forma, de manera más expedita y con menos restricciones al mercado chino”.