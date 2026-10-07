“No vamos a llegar a cero”: Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales confirma que Chile negocia reducción arancelaria con EE.UU.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, confirmó que Chile se encuentra negociando con Estados Unidos un Agreement on Reciprocal Trade (ART), en el marco de las conversaciones que el Gobierno mantiene con la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR).

“Estamos negociando con Estados Unidos un ART, que es el Agreement on Reciprocal Trade. Estamos negociando de igual a igual con Estados Unidos”, afirmó durante su exposición en el Día del Comercio Global 2026: Chile frente al nuevo orden, organizado por CSAV.

Sobretasa de 12,5% afecta a exportaciones chilenas

La subsecretaria explicó el mecanismo detrás de la sobretasa de 12,5% que Estados Unidos aplica a las importaciones chilenas. Según detalló, se trata de un recargo adicional al arancel que ya existía antes de este conflicto comercial, y que afecta a distintos países según tengan o no un tratado de libre comercio vigente con Washington.

“No nos gustan las sobretasas, no nos gustan”, sostuvo, explicando que esa sobretasa golpea en particular al salmón, con un impacto en el 50% de ese producto, además de las maderas, los vinos, las frutas y otros recursos estratégicos del país.

Pese a ese impacto, Estévez remarcó que buena parte del comercio bilateral ya queda al margen de la sobretasa. Según indicó, alrededor del 53% del valor de las exportaciones chilenas a Estados Unidos entra con arancel cero. El objetivo de la negociación del ART, explicó, es ampliar ese porcentaje e incorporar nuevos productos estratégicos a esa categoría.

“No vamos a llegar a que el 100% de nuestros productos sean cero”

Sin embargo, la subsecretaria fue enfática en moderar las expectativas sobre el resultado final de esas conversaciones. “No vamos a llegar a cero. Este no va a ser el objetivo de esta negociación. No vamos a llegar a que el 100% de nuestros productos sean cero”, afirmó, atribuyendo ese límite a un cambio más amplio en la política comercial de Estados Unidos.

“La política comercial de Estados Unidos cambió, y tiene sus razones internas”, agregó, mencionando entre esas razones la relocalización industrial, consideraciones fiscales y el objetivo de equiparar su comercio bilateral con otros países.

Pese a las tensiones arancelarias, Estévez sostuvo que el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Chile y Estados Unidos, suscrito hace más de dos décadas, sigue plenamente vigente, y que la relación comercial entre ambos países va más allá de los aranceles.

Como ejemplo, mencionó el acceso privilegiado que ese tratado otorga a Chile a las visas de trabajo H-1B, categoría que Chile solo comparte con Singapur.

La subsecretaria enmarcó esta negociación puntual dentro de un diagnóstico más amplio sobre la relación comercial de Chile con Estados Unidos, su segundo socio comercial después de China.

Finalmente, recordó que, si se excluye el período de pandemia, Estados Unidos ha sido en general el principal socio comercial del país, y que la inversión estadounidense en Chile creció 20% solo en el último año, con una cartera de proyectos relevante en minería, centros de datos y energías renovables.