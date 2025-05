Chile Fintech Forum 2025: candidatos presidenciales plantearán su mirada sobre ecosistema financiero digital

Hasta el momento han confirmado su asistencia Evelyn Matthei, Carolina Tohá y Gonzalo Winter, mientras que en otros paneles expondrán autoridades como los ministros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de Hacienda y el presidente del Senado.

Quedan pocos días para que comience el Chile Fintech Forum, un mega festival que, en su quinta versión, se ha logrado establecer como el principal evento Fintech de Latinoamérica. Este 2025, reunirá en un solo lugar y en tres escenarios, a los líderes más disruptivos del sector junto a empresas, startups y emprendedores, para conocer las últimas tendencias e innovaciones que están transformando la industria financiera.

Entre las novedades está la invitación a candidatos presidenciales para exponer en un panel denominado “Desarrollo con D de Digital: El Rol del Estado en la Economía del Futuro”. Hasta el momento han confirmado su participación Evelyn Matthei (Chile Vamos), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Gonzalo Winter (Frente Amplio).

Así lo informó la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, para quien la asistencia de los postulantes a La Moneda “es una oportunidad para que planteen su mirada sobre cómo el Estado puede promover la transformación tecnológica, impulsar la innovación y garantizar una economía más justa y digital para todos”.

La actividad, organizada por el gremio, espera convocar a más de 6 mil asistentes y contará también con la presencia de autoridades como los ministros de Hacienda, Mario Marcel, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, Manuel José Ossandón, presidente del Senado, Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Diego Schalper, presidente de la Bancada para el Fomento de las Startups y la Economía Digital.

A ellos se suman más de 80 relatores, entre ellos reconocidos speakers internacionales, como Luis Otavio Vissotto, Head of the Pix Security & Anti-Fraud Division Banco Central Do Brasil, Sergio Fogel, presidente y Chief Strategy Officer del unicornio uruguayo dLocal y Dennis Porter, CEO y cofundador de Satoshi Action Fund. Además, visitarán nuestro país delegaciones Fintech de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Paraguay.

A nivel local, participarán los CEOs y founders de las principales empresas fintech chilenas como ProntoPaga, Payku, Tapp de Caja Los Andes, Maxxa Tenpo, Toku, Koywe, así como BancoEstado y Banco Security, y grandes tecnológicas como Google. Un total de 70 empresas del ecosistema financiero y tecnológico se suman a este gran encuentro.

El evento, que sigue la pauta de los principales eventos Fintech a nivel global, abordará los principales desafíos en temas como finanzas abiertas, ciberseguridad e inteligencia artificial. En paralelo, también se desarrollarán conversaciones en pagos digitales, bitcoin, regulación y neobancos.

“Queremos abrir las puertas e invitar a todos los que quieran buscar soluciones tecnológicas para mejorar sus finanzas, conectando con los líderes que están revolucionando nuestro sector. Las Fintech hoy son la base de la economía del futuro y una respuesta para construir un ecosistema mucho más competitivo, innovador e inclusivo”, sostuvo Movillo.

El Chile Fintech Forum se llevará a cabo el martes 13 y miércoles 14 de mayo en Espacio Riesco.

Más información en: https://www.chilefintechforum.com/