Chile es el país con más riqueza financiera de Latinoamérica: Entró al top 50 mundial

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Según el Allianz Global Wealth Report 2025, Chile lidera a nivel regional en riqueza financiera, consolidándose entre las economías con mayor concentración de activos per cápita a nivel global.
Chile fue el país con mayor riqueza financiera de América Latina y el Caribe en 2024, al registrar 18.730 euros per cápita en activos financieros netos (unos US$21.229), según el Allianz Global Wealth Report 2025.
Con este resultado, Chile se ubicó en el puesto 34 del ranking mundial, superando ampliamente a otras economías latinoamericanas como México, Brasil y Colombia, que también lograron entrar entre los 50 países con mayor riqueza financiera neta por habitante.
México ocupó el puesto 43, con 9.100 euros per cápita (US$10.655), Brasil el puesto 45, con 8.070 euros (US$9.449), y Colombia la posición 49, con 4.650 euros (US$5.445). Perú se ubicó en el puesto 51, con 2.270 euros per cápita y Argentina en el 55, con 1.560 euros.
El informe de Allianz analiza los activos financieros brutos de los hogares, que incluyen efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros, pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión. A esa cifra se le restan las deudas familiares, obteniendo así el valor neto.
A nivel global, el ranking fue encabezado por Estados Unidos, con 311.000 euros per cápita (US$364.870), seguido por Suiza (268.860 euros) y Singapur (197.460 euros). El reporte abarca 57 países, responsables del 91% del PIB mundial y el 72% de la población global.
Según Allianz, los activos financieros netos globales alcanzaron los 210 billones de euros (unos US$245,7 billones) a fines de 2024. “Esto representa la duplicación de los activos en la última década. El crecimiento del año pasado superó con creces la tendencia a largo plazo en casi todas las regiones”.
