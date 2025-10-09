Chile es el país con más riqueza financiera de Latinoamérica: Entró al top 50 mundial

Según el Allianz Global Wealth Report 2025, Chile lidera a nivel regional en riqueza financiera, consolidándose entre las economías con mayor concentración de activos per cápita a nivel global.

Chile fue el país con mayor riqueza financiera de América Latina y el Caribe en 2024, al registrar 18.730 euros per cápita en activos financieros netos (unos US$21.229), según el Allianz Global Wealth Report 2025.

Con este resultado, Chile se ubicó en el puesto 34 del ranking mundial, superando ampliamente a otras economías latinoamericanas como México, Brasil y Colombia, que también lograron entrar entre los 50 países con mayor riqueza financiera neta por habitante.

México ocupó el puesto 43, con 9.100 euros per cápita (US$10.655), Brasil el puesto 45, con 8.070 euros (US$9.449), y Colombia la posición 49, con 4.650 euros (US$5.445). Perú se ubicó en el puesto 51, con 2.270 euros per cápita y Argentina en el 55, con 1.560 euros.

El informe de Allianz analiza los activos financieros brutos de los hogares, que incluyen efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros, pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión. A esa cifra se le restan las deudas familiares, obteniendo así el valor neto.

A nivel global, el ranking fue encabezado por Estados Unidos, con 311.000 euros per cápita (US$364.870), seguido por Suiza (268.860 euros) y Singapur (197.460 euros). El reporte abarca 57 países, responsables del 91% del PIB mundial y el 72% de la población global.

Según Allianz, los activos financieros netos globales alcanzaron los 210 billones de euros (unos US$245,7 billones) a fines de 2024. “Esto representa la duplicación de los activos en la última década. El crecimiento del año pasado superó con creces la tendencia a largo plazo en casi todas las regiones”.