Chile consolida su liderazgo en hidrógeno verde con nueva edición de Hyvolution: evento tuvo importante participación de empresas suizas

Santiago fue nuevamente el epicentro de la innovación energética con la realización de Hyvolution 2025, uno de los eventos más relevantes del mundo en torno al hidrógeno verde. En esta tercera edición en territorio chileno, más de 140 empresas expositoras se dieron cita para compartir avances, tecnologías y visiones sobre el futuro de esta fuente energética sostenible.

El evento no solo evidenció el creciente interés por el desarrollo del hidrógeno verde, sino también la convicción de que Chile posee un potencial privilegiado para liderar esta industria. La geografía, las condiciones climáticas y la estrategia nacional que ya cumple cinco años han impulsado más de 40 proyectos activos en el país, posicionándolo como un actor clave en la transición energética global.

Una de las grandes novedades de esta versión fue la activa participación de empresas suizas, que asistieron con una fuerte propuesta de sostenibilidad e innovación. Ocho compañías provenientes del país europeo dijeron presente, reafirmando el compromiso bilateral en el desarrollo de soluciones energéticas limpias y reforzando la colaboración internacional en este ámbito.

La presencia suiza no pasó desapercibida. A través de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, se volvió a instalar un pabellón modular reutilizable, el mismo que debutó el año pasado y que ha logrado reducir su huella de carbono en un 99%. Construido con materiales nobles como madera y acero de origen chileno, el pabellón simboliza el esfuerzo concreto por hacer sustentabilidad con hechos, no solo palabras.

Además del despliegue técnico, la participación suiza fue una plataforma de diálogo entre gobiernos, empresas y expertos, que ven en el hidrógeno verde no solo una alternativa energética, sino un motor para el crecimiento económico sostenible. Con casas matrices en Suiza, muchas de estas empresas comparten una visión común basada en la precisión, la responsabilidad ambiental y la innovación aplicada.

En un año especial para la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, que celebra siete décadas de historia, la apuesta por el hidrógeno verde y la cooperación internacional marcan un hito. Chile y Suiza, cada uno desde su experiencia, se proyectan como aliados estratégicos para avanzar hacia una economía descarbonizada, moderna y resiliente.

