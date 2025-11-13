Chile y Brasil comiezan con certificación electrónica para el comercio de productos agrícolas y forestales

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que la medida es un pazo decisivo hacia la modernización del comercio agrícola.

Desde el 10 de noviembre de este año, Chile y Brasil comenzaron oficialmente el intercambio de certificados fitosanitarios electrónicos para el comercio de productos agrícolas y forestales.

El avance, según informó el Ministerio de Agricultura, “moderniza los procesos de inspección, reduce trámites en papel y fortalece la seguridad y eficiencia en el comercio bilateral”.

La ministra de la cartera, Ignacia Fernández, remarcó que la puesta en marcha de la certificación es un paso decisivo hacia la modernización del comercio agrícola entre ambos países.

“Brasil es el principal socio de Chile en el Cono Sur y el segundo a nivel latinoamericano en el ámbito silvoagropecuario. La implementación de este sistema representa un paso decisivo hacia la modernización del comercio agrícola entre ambos países, ya que permitirá agilizar los tiempos de despacho y fortalecer los controles sanitarios“, destacó la secretaria de Estado.

En esa línea, comentó que el plan reduce costos, evita riesgos de fraude y moderniza trámites en la frontera, estableciendo una relación comercial estratégica, beneficiando a exportadores, consumidores y cadenas logísticas tanto en Chile como en Brasil.

“En el caso de las exportaciones de Chile hacia Brasil, el sistema se aplicará a todos los productos hortofrutícolas, forestales y al material de propagación. En una primera etapa, Brasil comenzará con un grupo acotado de productos —como granos de café, semillas de betarraga y girasol, jengibre y pimienta— para luego ampliarse progresivamente”, explicó Fernández.

Durante 2024, las exportaciones silvoagropecuarias desde Chile a Brasil llegaron a US$ 704 millones, cifra que representa un aumento de 36% en comparación a 2023.

Brasil, además, es el primer destino del vino embotellado nacional y un comprador relevante de frutas frescas, frutos secos y aceite de oliva.