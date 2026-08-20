CEPAL proyecta un crecimiento debajo del 2% en 2026 para Chile y una recuperación parcial en 2027

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó su proyección de crecimiento para Chile en 2026 a 1,6%, frente al 2,5% registrado en 2025, según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 publicado por el organismo.

Para 2027 proyecta una recuperación parcial hasta 2,2%, sin llegar al nivel de 2025.

El recorte de 0,9 puntos porcentuales convierte a Chile en una de las economías con mayor desaceleración proyectada dentro de América del Sur para 2026.

Solo Bolivia muestra un ajuste más pronunciado en términos relativos, aunque desde una base de contracción, al pasar de -1,6% en 2025 a un magro 0,5% en 2026.

Chile queda bajo la mayoría de las economías grandes de la región

En la comparación regional, Chile queda por debajo de la mayoría de las economías grandes de Sudamérica. Perú lidera con una proyección de 3,2% para 2026, seguido por Argentina con 3,3%, Colombia con 2,6% y Ecuador con 2,4%.

Brasil, la mayor economía de la región, proyecta 2,2%, la misma cifra que Chile alcanzaría recién en 2027. Solo Uruguay, con 1,5%, muestra una proyección más baja que la chilena para 2026 entre las economías sudamericanas de tamaño intermedio.

La CEPAL atribuye la desaceleración generalizada en América del Sur a un menor dinamismo de la demanda externa, al impacto inflacionario del aumento de los precios de la energía y a espacios fiscales y monetarios más limitados que en años anteriores.

El organismo vincula ese último factor directamente a las hostilidades en Irán, que califica como la mayor interrupción registrada en el mercado petrolero desde el inicio del conflicto el 28 de febrero de 2026, con foco en las disrupciones de navegación por el estrecho de Ormuz.

En esa línea destacaron las medidas fiscales que los países de la región adoptaron para mitigar ese shock energético, entre ellas las de Chile.

El Gobierno de Chile implementó un congelamiento temporal del precio de la parafina y de las tarifas del transporte público de Santiago, además de un bono mensual de hasta seis meses para propietarios de taxis, colectivos y transporte escolar.

Asimismo, resaltaron el anuncio de congelamiento de tarifas de transporte público en regiones y subsidios a la pesca artesanal y al gas licuado para familias vulnerables.

CEPAL advierte sobre una “trampa de baja capacidad para crecer”

El organismo advierte que, aun cuando el contexto internacional comience a mejorar durante 2027, la recuperación de América Latina y el Caribe seguirá siendo limitada, y que el principal desafío de la región no es solo un entorno externo más complejo, sino una “trampa de baja capacidad para crecer” que exige fortalecer la inversión, elevar la productividad y acelerar la transformación productiva.

Para el conjunto de América Latina y el Caribe, la proyección de crecimiento se ubica en 2,2% para 2026, tras un 2,4% en 2025, con una recuperación esperada a 2,5% en 2027, según el estudio.