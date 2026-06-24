Cencosud se expande en Brasil con la compra de cadena premium de supermercados St. Marche

Cencosud anunció este miércoles la suscripción de un acuerdo para adquirir el 100% de las operaciones de St. Marche, una de las principales cadenas de supermercados premium del estado de São Paulo, Brasil.

La operación se concretará sobre una base libre de deuda y de caja, es decir, sin endeudamiento financiero. El financiamiento proviene de la reasignación de capital obtenido en la reciente desinversión de las operaciones de Cencosud en Minas Gerais.

El cierre está sujeto a dos condiciones: la aprobación del plan de reorganización judicial de Hortus Group y el visto bueno del regulador de libre competencia de Brasil, el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

32 tiendas en São Paulo y ventas de más de US$ 216 millones en los últimos 12 meses

St. Marche fue fundada en 2002 y opera actualmente 32 tiendas en la ciudad de São Paulo y sus alrededores, incluyendo su emblemática tienda Emporio Santa Maria. La cadena cuenta además con un centro de distribución propio de 7.500 m².

En los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026, la compañía registró ventas por más de US$ 216 millones.

La cadena se ha posicionado en el segmento premium del retail alimentario brasileño a partir de una propuesta basada en productos frescos seleccionados, marcas propias de alta calidad y una experiencia de compra diferenciada. Su base de clientes se caracteriza por un alto poder adquisitivo, lo que la convierte en un activo complementario a la operación existente de Cencosud en Brasil.

Con esta adquisición, Cencosud refuerza su presencia en São Paulo, el principal mercado de consumo de Brasil, e incorpora un formato premium alineado con su propuesta de valor centrada en calidad y servicio al cliente.