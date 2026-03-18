CDE presenta demandas civiles contra cuatro ejecutivos de Sartor por desviación y ocultamiento de activos en perjuicio fiscal

El organismo busca declarar inválidas operaciones de enajenación de bienes raíces realizadas por los involucrados, sobre los cuales no entregó mayores detalles.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro demandas civiles contra altos ejecutivos de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) por desviación y ocultamiento de activos en perjuicio fiscal.

Con esta acción legal, se busca “declarar inválidas operaciones de enajenación de bienes raíces realizadas por los involucrados, para transferir propiedades y con ello reducir su patrimonio sobre los cuales hacer efectivas las sanciones impuestas por la Comisión del Mercado Financiero (CMF), determinadas en noviembre del año pasado, por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Sociedades Anónimas”.

La institución indicó que, en el marco de dicho proceso sancionatorio, llevó a cabo un análisis patrimonial especializado respecto de los involucrados, quienes “efectuaron operaciones de compraventa y donación de bienes raíces a familiares directos durante el período en que ya conocían que se estaba siguiendo un procedimiento sancionatorio en su contra”.

En dicho análisis se concluyó que dichas acciones tenían como fin “ocultar los inmuebles transferidos, con el objetivo de eludir las obligaciones derivadas de las sanciones aplicadas”.

Debido a ello, el Consejo solicitó “medidas precautorias prejudiciales de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes en cuestión, las cuales fueron concedidas e inscritas en los respectivos Conservadores de Bienes Raíces”.

Junto a ello, se presentaron cuatro demandas de nulidad absoluta por “falta de voluntad real y seria, en el marco de un contrato simulado y causa ilícita”.

Desde el CDE señalaron que la acción ocurre en el marco de la creación de una nueva unidad de Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria en la institución.