CAP y AZA se unen para producir acero verde en Huachipato en una operación valorizada por sobre US$ 480 millones

Grupo CAP y Aceros AZA anunciaron este jueves un acuerdo para combinar sus negocios siderúrgicos y dar origen a una nueva compañía dedicada a la producción de acero verde en Talcahuano.

La transacción, valorizada en US$ 484 millones, integra activos estratégicos del complejo de Huachipato con las plantas productivas y la red de recolección de chatarra de AZA, y marca el primer gran hito del proceso de reconversión que CAP viene impulsando desde que suspendió la actividad siderúrgica del complejo en septiembre de 2024.

Chatarra y hornos eléctricos: el modelo de acero verde

A diferencia del modelo tradicional basado en altos hornos y mineral de hierro, la nueva compañía utilizará chatarra ferrosa como materia prima y hornos eléctricos para procesarla, un esquema de economía circular que permite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial.

El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, afirmó: “Esta asociación con un actor líder en la producción de acero sostenible como AZA va en línea con nuestra estrategia de impulsar asociaciones que pongan en valor nuestras capacidades, nos permitan rentabilizar nuestros activos y habiliten nuevas oportunidades de desarrollo”.

“Este acuerdo combina de manera natural las capacidades de ambas compañías, integrando el proceso productivo de AZA con infraestructura estratégica ubicada en Huachipato, lo que permite potenciar una actividad clave para el país y proyectarla hacia el futuro bajo una forma de producción distinta, sostenible y alineada con los desafíos de descarbonización de la industria”, agregó.

“La asociación con AZA es el primer gran hito de este proceso de reconversión y el proyecto principal del distrito industrial, marcando un avance concreto en nuestra visión de largo plazo para consolidar nuevamente a Huachipato como un polo productivo relevante para la Región del Biobío y para el país”, indicó.

CAP recibirá US$ 130 millones y el 15% de la nueva empresa

La operación contempla que Huachipato realice primero una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada: la acería, dos laminadores y 91 hectáreas equivalentes a cerca del 20% del complejo.

Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante, liderando la operación de la nueva compañía.

En cuanto a los términos financieros, CAP recibirá una contraprestación de US$ 130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada —valorado en US$ 62,5 millones—, US$ 25 millones en efectivo y un pago contingente de US$ 42,5 millones adicionales sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores y a la construcción de la nueva acería eléctrica.

Por su parte, AZA aportará sus dos plantas productivas en la Región Metropolitana —ubicadas en Colina y Renca— junto con su red nacional de recolección de chatarra, activos valorados en US$ 354 millones.

El acuerdo contempla además la opción de que CAP aumente su participación hasta un 20% una vez materializado el proyecto de acería eléctrica.

Dos etapas y posible inversión adicional de US$ 250 millones

La iniciativa se implementará en dos etapas. En la primera, AZA aprovechará la capacidad de laminación existente en Huachipato, con una producción estimada de 200.000 toneladas anuales.

En una segunda etapa, dependiendo de las condiciones de mercado, se evaluará el desarrollo de una acería eléctrica que podría requerir una inversión adicional de US$ 250 millones. El acuerdo contempla además la opción de que CAP aumente su participación hasta un 20% una vez materializado ese proyecto.

En el marco más amplio de la reconversión de Huachipato, CAP tiene proyectado desarrollar un ecosistema de cuatro distritos —industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario— para consolidar nuevamente el complejo como polo productivo regional y nacional.

La operación deberá obtener la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) antes de materializarse.

En el marco más amplio de la reconversión de Huachipato, CAP tiene proyectado desarrollar un ecosistema de cuatro distritos —industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario— para consolidar nuevamente el complejo como polo productivo regional y nacional.