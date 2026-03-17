Cámara Nacional de Comercio defiende apertura en Viernes Santo: “Forzar cierres adicionales tiene efectos sobre el empleo”

El gremio abordó el debate sobre el funcionamiento del comercio en el marco de Semana Santa y subrayó: “Forzar cierres adicionales tiene efectos concretos sobre el empleo, las remuneraciones variables, la recaudación fiscal y el crecimiento del país”.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) se refirió al funcionamiento del comercio en el marco de Semana Santa.

En ese contexto, el gremio, a través de una declaración pública, sostuvo que, ante esta fecha, es importante recordar que Chile es un Estado laico, diverso y plural, donde conviven distintas creencias y convicciones personales.

“El Viernes Santo es un feriado legal, pero no irrenunciable, y la legislación vigente permite que el comercio funcione, siempre que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores y exista acuerdo voluntario para prestar servicios en dicha fecha”, planteó el presidente de la CNC, José Pakomio.

Asimismo, remarcó: “Creemos firmemente que el respeto por las tradiciones religiosas y culturales es compatible con el respeto por la libertad de trabajo, la libertad de empresa y la libertad de conciencia. Ninguna de estas dimensiones se fortalece a través de imposiciones generales, sino mediante el diálogo y el cumplimiento de la ley”.

El representante de la CNC detalló que durante el Viernes Santo de 2025 se registraron ventas por cerca de US$193 millones, equivalentes a un 3,0% de las compras del mes de abril, cifra que da cuenta “de la relevancia de ese día, considerando además que los viernes suelen ser el segundo día más importante de la semana para el comercio”.

“Forzar cierres adicionales tiene efectos concretos sobre el empleo, las remuneraciones variables, la recaudación fiscal y el crecimiento del país. De hecho, la experiencia muestra que cuando se establecen feriados irrenunciables, las ventas minoristas pueden caer entre un 70% y 80%, dependiendo del día en que estos se produzcan, lo que impacta directamente a empresas, trabajadores y al dinamismo económico”, complementó.

Cabe destacar que el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, llamó al comercio a no abrir el Viernes Santo, afirmando que “quienes van a trabajar son los más pobres” y cuestionó la “miopía” de los grandes empresarios.

Finalmente, Pakomio instó a abordar este debate con “altura de miras, evitando que legítimas convicciones personales o religiosas se transformen en restricciones generales que afecten a millones de personas que viven del comercio y los servicios”.