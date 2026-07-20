Cámara Nacional de Comercio advierte impacto por sistema frontal: “Proteger a las pymes es proteger el empleo”

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) manifestó su preocupación por los efectos que el sistema frontal ha provocado en las empresas del comercio, los servicios y el turismo, especialmente entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.
Según estimaciones de la entidad, el comercio minorista de las comunas más afectadas por emergencia acumula pérdidas superiores US$ 14,3 millones en un escenario prudente, ya que estas podrían alcanzar los US$ 19 millones si es que las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad.
El mayor impacto se concentra en la Región de Coquimbo, en donde las pérdidas se estiman entre US$ 9,9 millones y US$ 12,1 millones. Al listado le siguen las regiones de Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía, según el organismo.
En base a estimaciones de la CNC, la pérdida total para el comercio minorista a nivel nacional podría situarse entre US$ 20 y US$ 25 millones al cuarto día de la emergencia, ya que el estudio no analiza todas las comunas del país.
Incluso, la cifra podría ir subiendo, ya que el evento climático seguirá el resto de la semana.
Las medidas que propone la CNC
Desde la Cámara Nacional de Comercio, señalan que “hoy el desafío no es solo reabrir los comercios, sino también asegurar que miles de pequeñas empresas puedan mantenerse en pie y seguir prestando un servicio esencial para sus comunidades”.
Por ello, desde la CNC proponen las siguientes medidas para ayudas a las empresas afectadas:
- Condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retrasos en el pago de IVA y Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para los contribuyentes afectados.
- Implementación de un mecanismo tributario que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico.
- Líneas especiales de financiamiento y créditos blandos para la reposición de mercadería, equipamiento e infraestructura dañada.
- Instrumentos de apoyo para que las pymes puedan invertir en sistemas de respaldo energético, como generadores o soluciones de energía solar con almacenamiento, aumentando así su resiliencia frente a futuras emergencias.
- Agilizar los procesos de compensación cuando corresponda, entregando certezas a los comerciantes respecto de los mecanismos disponibles para recuperar parte de las pérdidas sufridas.
- Subsidio extraordinario que financie las cotizaciones previsionales de sus trabajadores durante dos meses. Proteger a las pymes es proteger el empleo y acelerar la recuperación económica de las zonas afectadas.
Lo más leído
- Mónica Rincón y proyecto "Escucha su corazón": "No escucha el corazón de mujeres que ya han sufrido porque las violaron, porque su hijo no sobrevivirá o porque su vida está en riesgo"
- Senapred decreta alerta roja para comunas de Valparaíso ante crecida del río Aconcagua
- Alfredo Joignant y el gesto de Juan Santana con exministro Figueroa: "Es inusual constatar en política situaciones de arrepentimiento"
- Pepe Auth tras aprobación de la megarreforma en el Senado: "El gobierno ya consiguió su objetivo principal, pero la ley que se aprobará no es para nada popular hoy"
- Johannes Kaiser, presidente del PNL: "Tenemos a todo el Gobierno bailando la música de nosotros"