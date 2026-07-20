Cámara Nacional de Comercio advierte impacto por sistema frontal: “Proteger a las pymes es proteger el empleo”

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) manifestó su preocupación por los efectos que el sistema frontal ha provocado en las empresas del comercio, los servicios y el turismo, especialmente entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Según estimaciones de la entidad, el comercio minorista de las comunas más afectadas por emergencia acumula pérdidas superiores US$ 14,3 millones en un escenario prudente, ya que estas podrían alcanzar los US$ 19 millones si es que las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad.

El mayor impacto se concentra en la Región de Coquimbo, en donde las pérdidas se estiman entre US$ 9,9 millones y US$ 12,1 millones. Al listado le siguen las regiones de Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía, según el organismo.

En base a estimaciones de la CNC, la pérdida total para el comercio minorista a nivel nacional podría situarse entre US$ 20 y US$ 25 millones al cuarto día de la emergencia, ya que el estudio no analiza todas las comunas del país.

Incluso, la cifra podría ir subiendo, ya que el evento climático seguirá el resto de la semana.

Las medidas que propone la CNC

Desde la Cámara Nacional de Comercio, señalan que “hoy el desafío no es solo reabrir los comercios, sino también asegurar que miles de pequeñas empresas puedan mantenerse en pie y seguir prestando un servicio esencial para sus comunidades”.

Por ello, desde la CNC proponen las siguientes medidas para ayudas a las empresas afectadas: