Cadmio en paltas peruanas: ¿Puede afectar al mercado chileno? Esto respondió el Comité de Paltas

Ante la presencia de cadmio en algunas partidas de paltas peruanas destinadas al mercado europeo, se encendieron las alarmas. En ese contexto, el Comité de Paltas de Chile aclaró las dudas sobre la situación en el mercado nacional.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de cadmio en las paltas y cómo afecta a Chile? Según el Comité de Paltas de Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), respecto al hallazgo de cadmio en partidas de paltas peruanas destinadas al mercado europeo, el Ministerio de Salud (Minsal) reforzará los controles.

El Comité de Paltas informó que la producción chilena cumple estrictamente con los protocolos fitosanitarios internacionales.

“La producción de paltas en Chile cumple con los más altos estándares y controles internos para la fruta que se comercializa tanto en el país como en mercados internacionales. Como consecuencia, nunca hemos tenido hallazgos de esta naturaleza en la producción nacional, lo que confirma la robustez y confiabilidad de nuestra industria”, remarcaron.

Además, detallaron que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) supervisa cada etapa del proceso productivo y de exportación, con el fin de garantizar los estándares de inocuidad alimentaria.

“Esta combinación de factores naturales, técnicos e institucionales otorga a la palta chilena y a la producción agrícola nacional una fortaleza competitiva indiscutida”, reiteró el comité.

El presidente de la SNA, Antonio Walker, afirmó en conversación con Emol: “Hemos tomado conocimiento de que las autoridades, tanto el SAG como la Seremi de Salud, están reforzando sus inspecciones”.

¿Qué es el cadmio?

El cadmio es un metal que se encuentra en la corteza terrestre, asociado a minerales de cinc, plomo y cobre.

Se pueden encontrar concentraciones bajas en vegetales, cereales y raíces amiláceas. La exposición humana ocurre principalmente por: consumo de alimentos contaminados, inhalación activa y pasiva de humo de tabaco, y exposición ocupacional en industrias específicas.

El cadmio ejerce efectos tóxicos en los riñones, así como en los sistemas óseo y respiratorio. Además, está clasificado como carcinógeno humano.