Bolsa de Santiago cierra gran semana con fuerte alza impulsada por el cobre y expectativas de la Fed

El IPSA avanzó 0,63% este viernes y acumula un alza superior al 50% en 2025, en una jornada marcada por el repunte del cobre y señales de un posible recorte de tasas en Estados Unidos.

La Bolsa de Santiago terminó una semana excepcional marcada por el repunte del cobre y el optimismo de los mercados internacionales ante un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El IPSA avanzó 0,63% este viernes y cerró en 10.243,09 puntos, acumulando un alza de 52,65% en lo que va de 2025. De mantenerse esta tendencia, el indicador estaría cerca de registrar su mejor desempeño anual desde 1993.

El escenario externo también impulsó a la plaza local. Según estimaciones de CME Group, el 87% de los analistas proyecta que la Fed reducirá la tasa en 25 puntos base el 10 de diciembre, lo que dejaría el rango entre 3,5% y 3,75%. La expectativa de una política monetaria más flexible elevó el apetito por riesgo y fortaleció a las bolsas globales.

El cobre volvió a concentrar la atención. La libra cerró en US$ 5,282 en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza diaria de 1,51% y una variación semanal de 5,83%, su mejor semana desde enero de 2023. En 2025, el metal acumula un avance de 33,76%, camino a su mayor incremento anual desde 2009.