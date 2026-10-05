Bolsa de Santiago suma cuatro nuevos índices junto a MSCI para segmentar acciones chilenas por tamaño

nuam y MSCI incorporaron cuatro nuevos índices para el mercado accionario chileno de la Bolsa de Santiago, con el objetivo de segmentar a las compañías según su tamaño y ampliar las herramientas disponibles para el seguimiento de las acciones locales. Los indicadores están disponibles desde el 1 de octubre.

La nueva familia está compuesta por los MSCI IGPA Large Cap, MSCI IGPA Mid Cap y MSCI IGPA Small Cap, que permiten diferenciar a las compañías según su capitalización. A ellos se suma el MSCI IGPA SMID Cap, que reúne en un mismo referente a empresas de pequeña y mediana capitalización.

Cuatro nuevos índices se suman al MSCI IPSA y MSCI IGPA

Los cuatro nuevos índices se incorporan después del inicio de operaciones de los MSCI IPSA y MSCI IGPA, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con nuam, la ampliación busca contar con referencias comparables internacionalmente y permitir un análisis más detallado de los diferentes segmentos que componen el mercado accionario chileno.

Los indicadores son calculados bajo la metodología del MSCI IGPA Index y consideran criterios como el tamaño de las compañías, la liquidez de sus acciones y su capitalización bursátil ajustada por free float, es decir, la proporción de acciones que se encuentra efectivamente disponible para ser negociada en el mercado. Estos parámetros determinan qué acciones pueden formar parte de cada índice y el peso que tendrán dentro de ellos.

Los nuevos referentes también estarán disponibles mediante proveedores internacionales de información financiera. En Bloomberg se publicarán versiones de retorno bruto y precio, mientras que LSEG contará con identificadores para las variantes de cierre de mercado y tiempo real.

La incorporación forma parte del proceso de integración de los mercados de capitales de Chile, Colombia y Perú impulsado por nuam. La compañía señaló que busca avanzar hacia condiciones y reglas de operación comunes entre los tres mercados y ampliar las referencias disponibles para inversionistas que siguen las acciones nacionales.