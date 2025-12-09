Bolsa chilena retrocede 0,8% tras nueve récords consecutivos en la antesala del fin de semana largo

El IPSA abrió a la baja después de una racha histórica de máximos diarios. El mercado local ajustó su desempeño al retroceso de Wall Street y se mantiene atento a la decisión de la Reserva Federal y al balotaje del domingo.

La bolsa chilena arrancó la jornada en terreno negativo y puso freno a su extensa racha alcista, que acumuló nueve máximos históricos consecutivos. El mercado local reanudó sus operaciones tras el feriado del lunes, en un contexto marcado por la expectativa en torno a la decisión de tasas de la Reserva Federal y la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.

Poco después de la apertura, el S&P IPSA retrocedía 0,8% hasta los 10.141,19 puntos. La caída inicial estuvo influida por el desempeño de SQM-B (-1,6%), Santander (-1,1%) y Cencosud (-1%). El ajuste refleja la corrección que vivieron los índices estadounidenses al inicio de la semana, jornada en la que el parqué chileno permaneció cerrado.

De acuerdo a medios especializados como Diario Financiero, el descenso ocurre luego de que el IPSA completara nueve cierres consecutivos en máximos, un desempeño inusual que se sostuvo incluso el viernes pasado, cuando los mercados regionales reaccionaron a las señales políticas de Brasil tras la irrupción de Jair Bolsonaro en apoyo a su hijo de cara a las elecciones de 2026.

El clima previo a la segunda vuelta presidencial también influye en el apetito de riesgo. Según operadores y estimaciones basadas en las encuestas más recientes, una parte relevante del mercado proyecta un triunfo de José Antonio Kast, escenario que alimenta la atención sobre los activos locales.

Escenario internacional

Los futuros de Wall Street operaban estables durante la mañana. Las acciones de Paramount volvían a destacar con un alza cercana al 2%, después del fuerte salto del 9% registrado el lunes tras la oferta hostil que la compañía presentó por Warner Bros Discovery, movimiento que desafía la propuesta previa de Netflix.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que notificó al mandatario chino Xi Jinping que su administración permitirá a Nvidia exportar chips H200 a clientes autorizados. Sin embargo, según reportó Financial Times, China evalúa restricciones que limitarían el acceso a ese hardware.

En Europa, el Euro Stoxx 50 retrocedía 0,3%, mientras el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,1%. En Asia, el Hang Seng cayó 1,3%, el CSI 300 bajó 0,5% y el Nikkei terminó la sesión con un alza de 0,1%.

Esperas sobre la Reserva Federal

Todos los mercados aguardan el anuncio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), previsto para este miércoles. Los operadores de swaps ven casi asegurado un recorte de 25 puntos base, aunque la votación podría dividirse entre quienes favorecen reducir la tasa y quienes prefieren mantenerla.