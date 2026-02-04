Bolsa de Santiago abre nuevamente al alza impulsada por resultados positivos del sector aéreo

Latam Airlines cifró en 484 millones de dólares sus utilidades en el cuarto trimestre del 2025, lo que representa un alza del 78% respecto al mismo periodo del año anterior.

La bolsa nacional avanzó en la apertura de la jornada de este miércoles, impulsada principalmente por los buenos resultados financieros que reportó Latam Airlines respecto al último trimestre del 2025.

La aerolínea informó utilidades por 484 millones de dólares en el trimestre, lo que significa un alza de 78% respecto al mismo trimestre del año anterior, con lo que las ganancias de todo el año se cifraron en 1.460 millones de dólares, casi un 50% mayores que las de 2024.

El S&P IPSA, alcanzó los 11.654,68 puntos en las primeras transacciones, las acciones de Latam, de alta ponderación en el índice, lideraron los retornos tras superar las expectativas con su último reporte financiero, según consignó el Diario Financiero (DF).

El holding financiero, Credicorp Capital reafirmó su clasificación de comprar para la aerolínea, a un precio objetivo aproximado de $30,5 por acción

“Estimamos que la empresa podría repartir dividendos por unos US$ 2 mil millones entre 2026 y 2027 con ratio ajustado de deuda financiera neta sobre Ebitdar por debajo de 1,4 veces”, dijeron los analistas de Credicorp Rodrigo Godoy y María Ignacia Montt, de acuerdo al medio citado.

“Si bien reconocemos el riesgo potencial de una nueva oferta secundaria por parte de Sixth Street Partners, los factores mencionados anteriormente están impulsando un renovado optimismo de los inversionistas en Latam, especialmente teniendo en cuenta las valoraciones cada vez más exigentes que se observan en otras empresas de gran capitalización del mercado bursátil chileno“, añadieron Godoy y Montt.