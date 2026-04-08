Biministro Mas apuesta por el desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”

El biministro Daniel Mas, en su intervención en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, abordó su visión en materia de inversión.

Este miércoles, el biministro Daniel Mas participó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, donde expuso sobre el mecanismo que permitirá llevar adelante la rebaja del 3% anunciada por el Ejecutivo a la cartera. Además, informó sobre el acuerdo suscrito entre Chile y Estados Unidos respecto al tratamiento de tierras y minerales críticos.

En la instancia también expuso su visión sobre la gestión en materia de inversión.

“Sin duda creemos que tenemos que dar certeza si queremos generar buenos empleos de nuevo. Necesitamos que los acuerdos de producción que tenemos hoy día logren generar esos empleos en el corto plazo. Y eso es estabilidad para los inversionistas y seguridades para los inversionistas”, planteó.

Asimismo, enfatizó la importancia de brindar mayor seguridad a los inversionistas.

“En nuestra visión, son los privados los que tienen que tirar el carro. Por lo tanto, quisiéramos más privados y menos Estado. Tenemos que ver cómo lo hacemos”, afirmó.

Consultado por los integrantes de la comisión sobre estas declaraciones, aclaró que “no digo que sea una competencia entre los privados y el Estado, pero si logramos dar ese salto hacia la creación de más y mejores empresas, yo creo que vamos a estar en la línea de generar más trabajo”.