Bencinas caen hasta más de 24 pesos en el inicio de 2026

El nuevo año será recibido con un alivio para los automovilistas pues los principales combustibles experimentarán una caída.

Una buena noticia para las y los automovilistas fue la que dio a conocer esta jornada la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en respecto de los precios de los combustibles.

En su informe semanal de precios, ENAP informó que las bencinas de 93 y 97 octanos bajan en 24,9 pesos por litro cada una.

Por su parte, el diésel caería en 18,9 pesos y el único que subiría sería el gas licuado de petróleo (GLP), con un incremento de 4,3 pesos por litro.

Detalle de variación de precios:

93 octanos: -24,9 pesos por litro.

97 octanos: -24,9 pesos por litro.

diésel: -18,9 pesos por litro.

GLP: +4,3 pesos por litro.

Como siempre, ENAP recuerda a la ciudadanía que no es el ente que fija los precios finales de los combustibles, por lo que la caída de cada bencina depende más bien de cada empresa que la comercialice.

Entre los datos que tuvo sobre la mesa ENAP están los precios de importación de productos “desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.