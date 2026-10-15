Bencinas subirían hasta $45 y el diésel $100 la próxima semana por presión del dólar y combustibles internacionales

Los precios de los combustibles registrarían la próxima semana su quinta alza consecutiva, con las bencinas subiendo entre $37 y $45 por litro y el diésel aumentando entre $80 y $100 por litro para el ajuste del jueves 22 de octubre.

Según un estudio de XTB, con este nuevo incremento, los combustibles acumularían alzas de entre $144,3 y $150,3 en la bencina de 93 octanos, entre $145,3 y $152,3 en la de 97 octanos, y entre $389,9 y $409,9 en el diésel desde fines de julio.

De acuerdo con el análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, la bencina de 93 octanos podría subir entre $37 y $43 por litro, mientras que la de 97 octanos lo haría entre $38 y $45. En el caso del diésel, la analista proyecta un alza mayor, de entre $80 y $100 por litro.

“Para el ajuste previsto para el jueves 22 de octubre, estimamos que la bencina de 93 octanos podría subir entre $37 y $43 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos aumentaría entre $38 y $45 por litro. En el caso del diésel, proyectamos un incremento mayor, de entre $80 y $100 por litro”, explicó Santos.

Dólar y precios internacionales presionan a los combustibles

Entre los factores detrás de este nuevo ajuste están los precios internacionales de los combustibles refinados, que se han mantenido altos en las últimas semanas, y el tipo de cambio, que ha vuelto a acercarse a los $990 por dólar, lo que encarece el costo de importación en pesos.

“Durante las últimas semanas, los precios internacionales de los combustibles refinados se han mantenido en niveles altos y el tipo de cambio ha vuelto a acercarse a los $990, lo que encarece el costo de importación en pesos”.

En el caso de las bencinas, el repunte reciente de las referencias de la Costa del Golfo añade presión adicional, mientras que en el diésel se observa algo más de moderación, aunque desde niveles aún muy elevados.

MEPCO mantendría espacio para un nuevo traspaso

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) continúa absorbiendo parte importante de estos movimientos durante las semanas en que los precios permanecen congelados, lo que mantendría espacio para un nuevo traspaso en la próxima ventana de ajuste.

“El MEPCO continúa absorbiendo parte importante de estos movimientos durante las semanas en que los precios permanecen congelados, por lo que seguimos viendo espacio para un nuevo traspaso en la próxima ventana”, afirmó Santos.

El escenario central de XTB apunta a un alza cercana a los $40 por litro en las bencinas y de $90 en el diésel, aunque el resultado final dependerá de la evolución del dólar, los precios de los refinados internacionales y los parámetros que se utilicen en el cálculo definitivo del mecanismo.