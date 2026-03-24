Bencina en Línea: la plataforma oficial para comparar precios de combustibles y encontrar el más barato

En medio del alza de los combustibles, la Comisión Nacional de Energía mantiene disponible una herramienta que permite revisar precios por comuna, tipo de bencina y estación de servicio. También incluye diésel, parafina, GNC y puntos de carga para autos eléctricos.

En un escenario marcado por el alza de los combustibles, una de las herramientas más útiles para los automovilistas en Chile es Bencina en Línea, la plataforma oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que permite cotizar y comparar precios antes de cargar.

El sitio permite revisar valores de gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel, GLP vehicular, GNC y otros combustibles. También incorpora la búsqueda de electrolineras, para quienes utilizan vehículos eléctricos.

Para usar la herramienta, basta con ingresar a Bencina en Línea y seleccionar la región, comuna o tipo de combustible que se quiere buscar. La plataforma despliega un mapa con las estaciones disponibles, sus precios y la fecha de la última actualización informada por cada servicentro.

Además del valor por litro, el sistema permite revisar información complementaria como ubicación, horario de atención, servicios anexos y, en algunos casos, opciones para planificar la ruta hacia la estación elegida. La app móvil también incorpora funciones de geolocalización para mostrar alternativas cercanas según la ubicación del usuario.

La CNE aclara que los precios publicados en la plataforma son de exclusiva responsabilidad de las estaciones de servicio informantes, por lo que el sitio funciona como una vitrina oficial de consulta y comparación, pero no fija valores.

Junto al portal web, Bencina en Línea también está disponible como aplicación para Android y iPhone, lo que permite revisar precios directamente desde el celular antes de cargar combustible.

¿Cómo cotizar la bencina en línea?

Para conocer dónde se puede comprar bencina a un precio más conveniente, debes ingresar al siguiente sitio web