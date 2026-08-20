Bencinas han subido casi $270 en lo que va de año y alza acumulada del diésel supera los $320

Este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer las variaciones en los precios de los combustibles para la semana del 20 al 26 de agosto, en las que informó un alza de $34,8 en la bencina de 93 y 97 octanos, mientras que para el diésel esta sería de $97,4.

Con esta nueva subida en los valores del combustible, la bencina de 93 octanos acumula un alza de $247,6 por litro en lo que va de año, según los informes semanales de Enap que revisó CNN Chile.

Mientras que la gasolina de 97 octanos registra un incremento de $263,9 en este 2026.

Por su parte, el diésel es el que mayor variación ha sufrido entre los combustibles, con un encarecimiento de $327,4 por litro.

“Bencinazo”: la modificación al Mepco en marzo

El episodio conocido como el “bencinazo” se originó en la decisión del Gobierno del presidente Kast de modificar por decreto el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) el 23 de marzo, ampliando de dos a cuatro semanas el período de cálculo del precio de paridad de importación.

La medida se adoptó en medio del alza del petróleo a nivel mundial, que pasó de unos US$ 70 a más de US$ 100 por barril tras la escalada de los ataques de Estados Unidos contra Irán y la crisis del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte del crudo.

El acumulado del año está determinado casi por completo por una sola semana tras el conflicto en Medio Oriente.

En su informe del 25 de marzo, Enap estimó un alza de $372,2 por litro en la gasolina de 93 octanos, de $391,5 en la de 97 octanos y de $580,3 en el diésel. Antes de ese reporte, los tres combustibles acumulaban cifras negativas, con la 93 en -$17,0 y el diésel en -$30,0.

El traspaso a los consumidores fue inmediato

El traspaso a los consumidores fue inmediato: el precio promedio de la gasolina de 93 octanos pasó de $1.229 a $1.580 por litro entre la semana del 19 y la del 26 de marzo, la de 97 octanos de $1.286 a $1.666 y el diésel de $1.123 a $1.543, de acuerdo con la base de precios de la Comisión Nacional de Energía.

Los precios alcanzaron sus máximos del año entre fines de abril y comienzos de junio, con la 93 en $1.641 por litro en la semana del 23 de abril, la 97 en $1.724 en la del 4 de junio y el diésel en $1.609 en la del 23 de abril.

Desde ahí siguió una corrección sostenida, impulsada por los informes de Enap del 17 de junio y del 8 de julio, este último con una rebaja estimada de $155,4 por litro en el diésel, la mayor baja semanal del año.

La tendencia volvió a revertirse en las últimas semanas. Los informes del 29 de julio y del 19 de agosto estimaron alzas para los tres combustibles, y en el caso del diésel suman $125,9 por litro en menos de un mes. Con eso, el acumulado del diésel subió desde $201,5 a comienzos de julio hasta los $327,4 actuales, revirtiendo cerca de la mitad del terreno recuperado durante la corrección.

El conflicto en Medio Oriente volvió a elevar el precio del petróleo

Las alzas más recientes vuelven a asociarse al conflicto en Medio Oriente. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que los precios internacionales continúan subiendo y que el Gobierno buscará aplicar los ajustes de manera más gradual, mientras el mercado ha seguido reaccionando a los ataques contra refinerías y a la falta de avances en el diálogo entre Estados Unidos e Irán.

Las estimaciones previas del Ministerio de Hacienda apuntaban a alzas cercanas a $30 por litro en las bencinas y de hasta $90 en el diésel, cifras que Enap terminó superando en su informe de este miércoles.

De igual manera, la falta de avances para llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que permita la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz ha vuelto a elevar los precios del petróleo, el cual lleva las últimas cinco sesiones al alza y cotizando en torno a los US$ 94 el Brent y US$ 87 el WTI.