Banco Central reducirá plazos para la publicación de minutas de las Reuniones de Política Monetaria

De acuerdo a la institución, la decisión se debe a un esfuerzo por entregar la información de la "forma más oportuna posible".

El Banco Central informó que a partir de enero de 2026 habrá una reducción del plazo de publicación de las minutas de las Reuniones de Política Monetaria.

La decisión del ente ocurre en el contexto del “esfuerzo permanente por informar a la ciudadanía y a los actores relevantes de mercado sobre su diagnóstico del estado de la economía y las razones de sus decisiones de la forma más oportuna posible”.

De acuerdo al Banco Central, la comunicación de la política monetaria “juega un rol clave en su transmisión, especialmente en bancos centrales autónomos que siguen un esquema de metas de inflación, como es el caso del Banco Central de Chile”.

De esa manera, la institución estableció las publicaciones de las minutas para este 2026.

Revisa el detalle a continuación: