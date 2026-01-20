Negocios banco central

Banco Central reducirá plazos para la publicación de minutas de las Reuniones de Política Monetaria

Por CNN Chile

20.01.2026 / 15:12

{alt}

De acuerdo a la institución, la decisión se debe a un esfuerzo por entregar la información de la "forma más oportuna posible". 

El Banco Central informó que a partir de enero de 2026 habrá una reducción del plazo de publicación de las minutas de las Reuniones de Política Monetaria.

La decisión del ente ocurre en el contexto del “esfuerzo permanente por informar a la ciudadanía y a los actores relevantes de mercado sobre su diagnóstico del estado de la economía y las razones de sus decisiones de la forma más oportuna posible”. 

De acuerdo al Banco Central, la comunicación de la política monetaria “juega un rol clave en su transmisión, especialmente en bancos centrales autónomos que siguen un esquema de metas de inflación, como es el caso del Banco Central de Chile”.

De esa manera, la institución estableció las publicaciones de las minutas para este 2026.

Revisa el detalle a continuación:

Banco Central reducirá plazos para publicación de las minutas de las Reuniones de Política Monetaria/Banco Central

Banco Central reducirá plazos para publicación de las minutas de las Reuniones de Política Monetaria/Banco Central

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

País Incendios forestales: Diputados UDI solicitarán sesión especial en el Congreso y piden al Gobierno “transparentar” los recursos para el plan de reconstrucción
¿Cuál será la máxima este miércoles? Revisa el pronóstico del tiempo en Chile para este 21 de enero
Banco Central reducirá plazos para la publicación de minutas de las Reuniones de Política Monetaria
Tribunal reabre investigación del Caso Monsalve tras acoger solicitud de la defensa
Trump difunde mensaje de Macron cuestionando su postura sobre Groenlandia: "No entiendo lo que estás haciendo"
Admisión 2026: Universidad de Chile es la casa de estudios que registró más postulaciones a nivel nacional