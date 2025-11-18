Banco Central: PIB creció 1,6% en el tercer trimestre de 2025

El organismo señaló que la cifra se debe al incremento en la demanda interna, que "presentó una variación de 5,8% impulsada por la inversión y el consumo".

El Banco Central entregó su informe de Cuentas Nacionales, señalando que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual de 1,6% durante el tercer trimestre de 2025.

El resultado se explicó debido al “aumento de la demanda interna, que presentó una variación de 5,8% impulsada por la inversión y el consumo”.

De acuerdo al organismo, el tercer trimestre de este año registró un día hábil más que el 2024, con un efecto calendario de 0,2 puntos porcentuales (pp).

“Desde la perspectiva de origen, la expansión del PIB fue explicada principalmente por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior”, informó el Banco Central.

En cuanto a la perspectiva del gasto, el aumento de la actividad económica se sustentó en una mayor inversión y consumo. El efecto fue compensado parcialmente por las exportaciones netas.

Asimismo, las cifras con ajuste estacional “dieron cuenta de una desaceleración en la actividad económica de 0,1% respecto del trimestre anterior”.

¡AHORA! El Banco Central corrige a la baja el PIB de Chile en el tercer trimestre. Si antes se informó un alza de 1,8% entre julio y septiembre, ahora se acotó a 1,6%. Así lo muestra el informe de Cuentas Nacionales. — Nicolás Paut (@nicopaut) November 18, 2025

Por otro lado, la entidad señaló que el “consumo de los hogares se expandió 2,9%, con alzas en todos sus componentes; la principal incidencia se registró en el consumo de servicios, donde destacó el mayor gasto en salud, restaurantes y hoteles, y transporte. Le siguieron en contribución los bienes no durables que presentaron mayores compras de vestuario y alimentos. En tanto, el consumo de bienes durables fue incidido, principalmente, por las ventas de productos tecnológicos”.