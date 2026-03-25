Banco Central eleva fuertemente proyección de inflación en Chile: Además bajó expectativa de crecimiento para 2026

En el Informe de Política Monetaria de marzo, el organismo autónomo advirtió que "el escenario macroeconómico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual".

Este miércoles, el Banco Central dio a conocer su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, el que tuvo como uno de sus focos principales el impacto del fuerte alza en el precio de los combustibles que se materializará este jueves.

En su análisis, el organismo elevó fuertemente la proyección de inflación para este año 2026.

Previamente, el organismo había señalado que se esperaba que dicha cifra estuviera en torno al 3,2%; sin embargo, ahora prevee que llegue al 4%.

Por otra parte, la proyección de crecimiento para Chile en 2026 pasó de 2,5% a un 2%, mientras que la inversión cayó de 4,9% a un 4%.

En su análisis, el Central también advirtió que “el escenario macroeconómico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual“.

“El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”, sentenció.