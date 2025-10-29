Negocios combustibles

Bajan las bencinas de 93 y 97 octanos: Revisa el nuevo precio de los combustibles para este fin de semana largo

Por CNN Chile

29.10.2025 / 18:49

{alt}

El nuevo reporte publicado por la empresa estatal dio a conocer una baja en el precio de las bencinas de 93 y 97 octanos, además del diésel.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante esta última semana de octubre, los consumidores podrán notar algunos cambios en los valores de los combustibles:

  • Bencina de 93 octanos: -$26,9 por litro
  • Bencina de 97 octanos: -$26,8 por litro
  • Diésel: -$20,5 por litro
  • Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: $0 por litro
  • Kerosene: +$0,2 por litro

Es importante recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es únicamente informativa, de acuerdo con lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Mundo ¿Qué ocurre con la Generación Z ante la tensión entre Venezuela y Estados Unidos?
Bajan las bencinas de 93 y 97 octanos: Revisa el nuevo precio de los combustibles para este fin de semana largo
Experto advierte que redes de Ulloa seguirían operando en Poder Judicial: “Es mucho más peligroso que Sabaj, tiene más contactos”
Qué pasó y qué hay detrás del sangriento enfrentamiento entre la policía y el crimen organizado en Río Janeiro
Mayne-Nicholls responde a denuncia de exconcejal Neme: "Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato"
3I/ATLAS alcanzó hoy su punto más cercano al Sol, ¿cuándo se aproximará a la Tierra?