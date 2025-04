Dos expertas, una alianza estratégica: Aura Cybersecurity y Privacy by Design se unen para fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos en empresas

En un contexto marcado por el avance de nuevas regulaciones y el crecimiento de los riesgos digitales, las empresas boutique Aura Cybersecurity y Privacy by Design, lideradas por Carolina Pizarro y Katherine Barcia, anunciaron una alianza estratégica con un propósito claro: ofrecer soluciones personalizadas para enfrentar los desafíos de la ciberseguridad y la protección de datos personales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

“La seguridad cibernética está en todo, pero muchas veces se aborda como si solo las grandes empresas pudieran acceder a soluciones robustas”, explica Carolina Pizarro, CEO de Aura Cybersecurity. “En Aura trabajamos para cerrar esa brecha. Sabemos que muchas organizaciones medianas o pequeñas no tienen el presupuesto ni el equipo interno para implementar medidas avanzadas, pero eso no significa que deban quedar desprotegidas”.

El enfoque de Aura se basa en acompañar a las organizaciones desde su realidad: con soluciones accesibles, sostenibles y adaptadas a su nivel de madurez digital. “Estamos en un mundo digital que no espera. Por eso necesitamos estrategias simples, realistas y progresivas”, añade Pizarro.

Por su parte, Katherine Barcia, CEO de Privacy by Design, enfatiza que la protección de datos personales va más allá del cumplimiento legal. “No hablamos sólo de nombres, RUT o correos. Hablamos de datos íntimos que revelan hábitos, vulnerabilidades y expectativas. Cada clic, cada registro en una app, cada escaneo de cédula de identidad implica una actividad de tratamiento que debe estar protegida”.

Un nuevo escenario regulatorio en Chile

Ambas expertas coinciden en que Chile está entrando en una nueva era normativa con la entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad en enero de 2025 y la futura Ley de Protección de Datos Personales, que incluirá la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos.

“Estamos viendo cómo el país avanza hacia estándares internacionales. Pero muchas veces esto significa tener que cumplir con regulaciones complejas, inspiradas en modelos europeos, que no siempre calzan con la realidad de nuestras empresas locales”, comenta Barcia. “El problema es que este ‘traje normativo’ no es a la medida de nuestra idiosincrasia y viene con sanciones fuertes, para las cuales muchas organizaciones aún no están preparadas”.

Aquí es donde la alianza toma valor: ambas compañías integran experiencia técnica, regulatoria y estratégica para ofrecer soluciones adaptadas, prácticas y ágiles. “No queremos que las empresas cumplan sólo por cumplir. Queremos que entiendan, se preparen y construyan capacidades reales”, añade Pizarro.

Liderazgo femenino con impacto

Con más de 20 años de experiencia combinada, tanto en el ámbito público como privado, Pizarro y Barcia representan una nueva generación de liderazgo femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres, como la ciberseguridad y la privacidad.

“Hoy más que nunca necesitamos diversidad de miradas. Los riesgos digitales no se enfrentan sólo con tecnología, sino con estrategia, empatía y sobre todo con cultura organizacional”, reflexiona Barcia.

La propuesta conjunta de Aura y Privacy by Design ha sido bien recibida en el mercado, especialmente por aquellas organizaciones que entienden que la ciberseguridad y la privacidad pueden convertirse en ventajas competitivas reales. “Ya no se trata sólo de evitar multas”, señala Pizarro. “Se trata de proteger la reputación, generar confianza con clientes y colaboradores, y construir una cultura digital preparada para los desafíos del presente y del futuro”.

Ambas ejecutivas coinciden: es momento de anticiparse, no de reaccionar. Y para ello, el acompañamiento cercano, práctico y personalizado puede marcar la diferencia.

Mira acá la entrevista: