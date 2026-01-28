Negocios morosidad

Aumenta la morosidad en Chile: Casi 4 millones de personas figuran como morosas

Por CNN Chile

28.01.2026 / 21:52

Tras dos años de caídas, el número de morosos aumentó, afectando a alrededor de 3.9 millones de personas.

El Informe de Deuda Morosa, elaborado por la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax para el trimestre octubre-diciembre de 2025, reveló que un total de 3.966.866 personas figuran como morosas, alcanzando una tasa de morosidad de 25,2%.

La deuda morosa registró un crecimiento real de 7,1% en 12 meses, llegando a fines de 2025 a un total de US$10.708 millones, equivalentes al 2,95% del PIB.

Asimismo, el informe confirmó que los montos impagos están creciendo más rápido que el número de personas con deudas. En total, la mora promedio aumentó a $2.459.599, registrando un alza real anual de 6%.

Al respecto, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, advirtió que “el aumento de la morosidad refleja un cambio de escenario, donde los montos de las deudas impagas están creciendo más rápido que el número de personas en mora, elevando la presión financiera sobre los hogares”.

Weber explicó que el alza de morosos en el país podría deberse a que “durante 2025, la Tasa de Política Monetaria siguió cayendo hasta alcanzar su nivel neutral, mejorando el acceso al crédito”.

Al analizar los resultados, el estudio detalló que el grupo que más aumentó fue el de los morosos con pagos pendientes superiores a $3 millones, con un alza de 4,6%.

En contraste, el grupo que más disminuyó fue el de las personas con deudas inferiores a $100 mil, que totalizó 752.363 personas, registrando una caída anual de 3,6%.

