APV y depósitos convenidos: Una alternativa poco conocida para potenciar el ahorro previsional

Bonos, beneficios tributarios y protección se combinan en una herramienta que gana relevancia a comienzos de año.

En muchas empresas los primeros meses del año vienen acompañados del pago de bonos, una oportunidad que abre espacio para evaluar cómo aprovechar mejor esos ingresos extra. En este contexto, los depósitos convenidos en APV surgen como una alternativa altamente eficiente para fortalecer el ahorro previsional y mejorar las futuras pensiones.

El Ahorro Previsional Voluntario (APV) es un mecanismo complementario a la cotización obligatoria del 10%, que permite aumentar el monto de la pensión, adelantar la edad de jubilación o compensar períodos sin cotización. Además, ofrece importantes incentivos tributarios según el régimen elegido: el Régimen A, que entrega una bonificación fiscal del 15% del ahorro anual con un tope de 6 UTM, y el Régimen B permite rebajar la base imponible hasta un máximo de 600 UF anuales o 50 UF mensuales.

En esa línea, los depósitos convenidos permiten que el trabajador acuerde con su empleador que parte de su remuneración —por ejemplo, un bono anual o de desempeño— sea destinada directamente a un APV. Estos aportes no constituyen renta tributable ni imponible, lo que los convierte en una herramienta especialmente eficiente desde el punto de vista previsional y tributario.

“En muchos casos, los bonos terminan destinándose al consumo inmediato, pero existe una gran oportunidad de transformarlos en bienestar financiero de largo plazo. Canalizar parte de ese ingreso hacia el APV mediante depósitos convenidos permite convertir un beneficio puntual en un aporte estructural para mejorar la pensión futura, aprovechando además ventajas tributarias y fomentando una cultura de ahorro disciplinado. Es una forma concreta de construir patrimonio previsional y generar mayor seguridad económica en la etapa de jubilación”, explica Jaime Espíndola, gerente de Productos Seguros Vida de Consorcio.

A estos beneficios se suma la flexibilidad del APV, que permite elegir entre distintas instituciones autorizadas, cambiar la estrategia de inversión y realizar traspasos sin perder los incentivos tributarios. De esta forma, el ahorro previsional puede adaptarse a las distintas etapas de la vida laboral y a los cambios en las necesidades financieras de las personas.

Así, en un escenario donde las expectativas de vida han transformado al ahorro previsional en un tema central para las sociedades, los depósitos convenidos en APV se consolidan como una herramienta eficaz para transformar ingresos extraordinarios en una inversión de largo plazo, combinando beneficios tributarios, flexibilidad y protección financiera.