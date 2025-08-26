Andrés Velasco: “Mientras tuvimos una buena política crecimos al 7%; se fue al carajo la política, se fue al carajo la economía”

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet además apuntó contra los parlamentarios y que los incentivos que tienen es "meter bulla, crear conflicto, tener presencia en redes sociales y salir en la tele".

El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, se refirió a la situación de la economía en medio del foro “La Economía del futuro comienza hoy”, organizado por BancoEstado.

Según lo informado por El Mercurio, el extitular de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet vinculó los buenos resultados de la economía con la situación política del país.

En ese sentido, aseguró que “mientras tuvimos una buena política crecimos al 7%; se fue al carajo la política, se fue al carajo la economía“.

Respecto a la próxima administración, apuntó a que “Chile no va a crecer en la medida que no tengamos un sistema político que les permita a los diputados y senadores tener una lógica de que es mejor colaborar que sacarle la cresta al otro fulano”.

“Los incentivos que hoy día un diputado enfrenta son meter bulla, crear conflicto, tener presencia en redes sociales, salir en la tele. Necesitamos un cambio radical a los incentivos políticos”, añadió.