Alza en bencinas y diésel: Los nuevos precios de los combustibles, según ENAP

La empresa estatal entregó un nuevo reporte sobre el precio de los combustibles, donde la bencina de 93 y 97 octanos, el diésel y el kerosene destacan con un alza.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su nuevo reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, destacando alzas en la gasolina, el diésel y el kerosene.

¿Qué indica el informe de ENAP?

El reporte de la empresa estatal señala los siguientes ajustes:

Bencina 93 octanos: +7,6 pesos por litro

Bencina 97 octanos: +4,6 pesos por litro

Diésel: +10,3 pesos por litro

Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: –3,4 pesos por litro

Kerosene: +16,6 pesos por litro

Es importante recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en Chile; su rol es únicamente informativo, conforme a lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).