Negocios combustibles

Alza en bencinas y diésel: Los nuevos precios de los combustibles, según ENAP

Por CNN Chile

08.10.2025 / 18:43

{alt}

La empresa estatal entregó un nuevo reporte sobre el precio de los combustibles, donde la bencina de 93 y 97 octanos, el diésel y el kerosene destacan con un alza.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su nuevo reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, destacando alzas en la gasolina, el diésel y el kerosene.

¿Qué indica el informe de ENAP?

El reporte de la empresa estatal señala los siguientes ajustes:

  • Bencina 93 octanos: +7,6 pesos por litro
  • Bencina 97 octanos: +4,6 pesos por litro
  • Diésel: +10,3 pesos por litro
  • Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: –3,4 pesos por litro
  • Kerosene: +16,6 pesos por litro

Es importante recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en Chile; su rol es únicamente informativo, conforme a lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN “Yo fui para él la pelota de su vida”: Guillermo Coppola y cómo fue haber representado a Diego Maradona
"Imagínate vivir en Europa y perderte...": El baile de dos "pingüinos" de Punta Arenas que es furor en redes
Alza en bencinas y diésel: Los nuevos precios de los combustibles, según ENAP
A ley proyecto que reconoce labor de recolectores de basura: "Es un anhelo largamente esperado"
Competirá contra Michelle Bachelet: Costa Rica propone a Rebeca Grynspan como candidata a secretaria general de la ONU
"Es una pésima señal": Partido Comunista en alerta con el gobierno por eventual congelamiento del salario del Sector Público