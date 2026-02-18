Alza de despidos por necesidades de la empresa: 498 mil casos en 2025, la cifra más alta desde la pandemia

La Dirección del Trabajo reportó que durante el año pasado las desvinculaciones por necesidades de la empresa alcanzaron un total de 498 mil. En diciembre de 2025 se contabilizaron cerca de 45.304 despidos, lo que representa un incremento del 7,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Despidos por necesidades de la empresa alcanzan a cerca de medio millón en 2025, el mayor nivel desde la pandemia.

Según la Dirección del Trabajo (DT), durante 2025 esta causal alcanzó un total de 498 mil desvinculaciones. En diciembre del año pasado se contabilizaron cerca de 45.304 despidos, lo que representa un incremento del 7,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El investigador del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), José Acuña, explicó que los términos de contrato por esta causal se asocian a procesos de racionalización o modernización, bajas en la productividad o cambios en las condiciones de mercado que hacen necesaria la separación de los trabajadores.

“La evolución de este tipo de despidos está relacionada con la situación económica y refleja, en parte, la forma en que las empresas están lidiando con este contexto económico”, aclaró.

Por su parte, la consultora senior de Talento de Teamwork, Alejandra Retamal, complementó que “las empresas están evaluando con mayor rigurosidad la composición y el tamaño de sus equipos. Cuando detectan que determinadas áreas o funciones ya no se ajustan a su negocio, optan por realizar ajustes formales bajo el artículo 161, asumiendo el costo indemnizatorio como parte de una decisión estratégica”.

“Las desvinculaciones conllevan pagos indemnizatorios, pero también muchas veces se pueden pactar en cuotas y, además, si no se reemplaza el cargo, se ahorran las remuneraciones de los períodos que vienen, mientras esas funciones las absorben los otros trabajadores que quedan en la empresa”, precisó la abogada laboral y docente de la Facultad de Derecho de la UDP, Rocío García de la Pastora.

Al hacer un desglose, el exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristián Duarte, detalló que los sectores de construcción y servicios administrativos concentran la mayor cantidad de despidos por esta causal y son los que se deben reactivar en el corto plazo.

Reacciones

El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Juan Carlos Riquelme, expresó que “es lamentable observar cómo la utilización indiscriminada de esta causal fomenta la precarización, facilitando que la recuperación del empleo sea mediante jornadas de tiempo parcial”, y añadió: “Esto no solo impide que las y los trabajadores gocen de estabilidad, sino que vulnera directamente la seguridad social. Las cifras actuales son alarmantes y reflejan una crisis profunda”.

“En promedio, un trabajador demora siete meses en encontrar un nuevo empleo, generando graves consecuencias económicas y sociales para las familias del país”, cerró.