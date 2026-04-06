Alza de combustibles impactará en ferias libres: Anticipan aumento en papas, tomates, huevos y legumbres

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ferias Libres, Víctor Orellana, anticipó un incremento en el precio de las papas y las zanahorias. Además, advirtió que se debe estar atento a la situación de las legumbres, puesto que su consumo nacional proviene en gran parte desde el exterior.

El alza en el precio de los combustibles generará diversos impactos en el costo de la vida, como en el caso de la alimentación.

La presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferias Libres y Anexos de Chile, Carla Muñoz, anticipó en Las Últimas Noticias que el incremento de precios se notará en unas tres semanas.

A esto se suma que la temporada de invierno también influye en las variaciones de precios.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Nacional de Ferias Libres, Floirán Flores, anticipó un alza mínima del 10% en todos los productos. “Y aquellos que vengan de más lejos, por aumento en el costo del flete, tendrán un recargo adicional”, señaló en el citado medio.

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Desde la visión de Muñoz, el incremento “dependiendo del tipo de producto, podría llegar hasta un 40%”, como por ejemplo en el caso del tomate. Esto, debido a que, por el cambio de estación, comenzará a llegar desde la zona norte del país. Además, también destacó el caso de los huevos, por el impacto de la gripe aviar.

Según el vicepresidente de la Federación Nacional de Ferias Libres, Víctor Orellana, las papas y las zanahorias que se trasladan desde la zona centro-sur también enfrentarán alzas. Asimismo, advirtió que se debe estar atento a la situación de las legumbres, ya que gran parte del consumo nacional proviene de Canadá.