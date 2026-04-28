Airbus reduce sus ganancias un 26% en el primer trimestre de 2026 y apunta a entregar 870 aviones comerciales este año

Este martes, el fabricante aeroespacial europeo, Airbus, dio a conocer su reporte financiero correspondiente al primer trimestre del 2026, en el que se destaca una reducción de un 26% en sus ganancias interanuales de dicho periodo.

Según los estados financieros consolidados de la compañía, el beneficio neto alcanzó los US$ 685 millones, en comparación con los US$ 927 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El retroceso que fue arrastrado principalmente por una baja en los ingresos globales, los cuales cayeron un 7% hasta situarse en US$ 14.800 millones.

Sin embargo, a pesar de ver disminuidas sus ganancias, la compañía decidió mantener inalteradas sus proyecciones anuales para este año, reafirmando su objetivo central de entregar un total de 870 aviones comerciales al cierre de 2026 y de alcanzar un beneficio operativo (EBIT) cercano a los US$ 8.775 millones.

En cuanto a la distribución de aviones, durante estos primeros tres meses, Airbus entregó 114 aeronaves comerciales, divididas en 19 unidades del modelo A220, 81 de A320, 3 de A330 y 11 del A350. Además, la compañía cuenta con una cartera de pedidos pendientes que alcanza los 9.037 aviones al mes de marzo.

Asimismo, respecto a los problemas que ha tenido Airbus, destacan los persistentes cuellos de botella en la cadena de suministro global. En ese aspecto identifican la escasez de motores del fabricante Pratt & Whitney como el obstáculo más relevante en la actualidad, limitando fuertemente la capacidad de ensamblaje y despacho de los A320, que es la de mayor volumen de ventas de la empresa.

El CEO de Airbus, Guillaume Faury, reconoció que el inicio del año refleja un menor nivel de entregas y admitió que el entorno operativo “sigue siendo dinámico y complejo”.

En esa línea, el máximo ejecutivo advirtió sobre los factores geopolíticos que mantienen en alerta a la industria, señalando que la empresa está “monitoreando de cerca el impacto potencial de la situación cambiante y rápida en el Medio Oriente“.

En contraste con las cifras del área comercial, la división militar y espacial de la compañía actuó como un importante contrapeso para amortiguar los resultados. Airbus Defence and Space registró un buen desempeño en el trimestre, logrando aumentar su beneficio operativo, el cual saltó de US$ 90 millones a US$ 152 millones en solo un año, impulsado por una sólida entrada de nuevos pedidos valorada en US$ 5.850 millones.

Para el futuro, la meta de la compañía es estabilizar la fabricación de la familia A320 entre 70 y 75 aviones mensuales para finales del año 2027, mientras que para modelos de largo alcance, como el A350 y el A220, esperan alcanzar un ritmo de 13 unidades al mes para 2028.

Además, Airbus decidió aumentar su inversión autofinanciada en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta los US$ 854 millones durante el trimestre, con lo que la prioridad corporativa sigue siendo la innovación, las mejoras operativas y la transición hacia tecnologías más limpias para la próxima generación de la aviación comercial.